¿El Gobierno declarará asueto o feriado tras la final del Mundial?

En Balcarce 50 remarcan que esa experiencia funciona como referencia, pero no como molde cerrado. El Decreto 842/2022 declaró feriado nacional para que el pueblo argentino pudiera festejar con la Selección el título obtenido en Qatar, instruyó a los organismos a sostener servicios esenciales y exceptuó a bancos, entidades financieras y AFIP, que debieron prestar servicios hasta las 12.

El Gobierno todavía no definió si, en caso de avanzar, utilizaría la figura de feriado nacional o un asueto administrativo. La diferencia no es menor: el feriado alcanza de manera más amplia a la actividad pública y privada, mientras que el asueto puede limitarse a la administración pública nacional o a determinados organismos.

El Ejecutivo activó contactos con la Ciudad de Buenos Aires para coordinar un eventual operativo de recibimiento. En Nación trabajan sobre la posibilidad de una celebración en Plaza de Mayo o en las inmediaciones de la Casa Rosada, pero remarcan que todo dependerá de la decisión de los jugadores.

La Casa Rosada también deberá coordinar el movimiento en aeropuertos a través de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Todavía no está definido si el plantel llegará por Ezeiza o por Aeroparque, una variable central para ordenar cortes, corredores de circulación, puntos de concentración y traslados.