Mientras la atención de los argentinos estaba puesta en el triunfo de la Selección sobre Inglaterra en el Mundial 2026, el Gobierno nacional abrió un nuevo frente diplomático con el Reino Unido al presentar una protesta formal por el desplazamiento de un buque militar británico vinculado a las Islas Malvinas.
El Gobierno reclamó al Reino Unido por un movimiento militar en torno a las Islas Malvinas
El Gobierno argentino presentó una protesta formal ante la Embajada del Reino Unido por el desplazamiento de un buque militar británico en torno a las Islas Malvinas. La Cancillería sostuvo que Londres incumplió acuerdos bilaterales y volvió a reclamar por la soberanía del archipiélago.