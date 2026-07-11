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El Gobierno pierde respaldo para eliminar las PASO: ¿El regreso de las colectoras?

Las diferencias con la oposición y los bloques dialoguistas complican el avance de la reforma política impulsada por la Casa Rosada, que se vería obligado a replantear su estrategia para 2027.

El plan del oficialismo para modificar el sistema electoral atraviesa un momento de incertidumbre. A pocos meses de que comiencen a definirse las reglas para los comicios de 2027, el Gobierno reconoce que todavía no consigue los votos necesarios para aprobar la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), uno de los proyectos que considera prioritarios.

Frente a ese escenario, en la Casa Rosada comenzó a tomar fuerza una alternativa: volver a habilitar las listas colectoras como mecanismo para facilitar acuerdos con gobernadores y espacios políticos aliados. Sin embargo, la iniciativa tampoco despierta consenso y ya encontró reparos tanto en sectores opositores como entre dirigentes que habitualmente acompañan al oficialismo.

La resistencia proviene principalmente de referentes de la UCR y del PRO, que consideran que las colectoras representan un retroceso en materia de transparencia electoral. Incluso algunos gobernadores dialoguistas, que mantienen negociaciones abiertas con el Ejecutivo, prefieren no avanzar con una herramienta que históricamente generó controversias durante distintos procesos electorales.

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En paralelo, el Gobierno busca mantener abiertas las conversaciones con los mandatarios provinciales para construir una mayoría parlamentaria que le permita avanzar con otras reformas institucionales y económicas. La estrategia oficial pasa por ampliar la mesa de negociación antes de enviar nuevos proyectos al Congreso, aunque el margen de maniobra aparece cada vez más reducido.

Otro factor que condiciona el calendario político es la discusión del Presupuesto 2027, una negociación que inevitablemente se cruzará con el debate sobre las reglas electorales. En el oficialismo admiten que ambos temas estarán vinculados y que los acuerdos con las provincias serán determinantes para definir el futuro de las iniciativas.

Por ahora, el panorama deja al Gobierno obligado a recalcular su estrategia. Sin los números asegurados para eliminar las PASO y con crecientes objeciones a las colectoras, la reforma política quedó sujeta a una negociación que promete extenderse durante las próximas semanas y que será clave para el armado electoral de cara a 2027.

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