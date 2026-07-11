El plan del oficialismo para modificar el sistema electoral atraviesa un momento de incertidumbre. A pocos meses de que comiencen a definirse las reglas para los comicios de 2027, el Gobierno reconoce que todavía no consigue los votos necesarios para aprobar la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), uno de los proyectos que considera prioritarios.
El Gobierno pierde respaldo para eliminar las PASO: ¿El regreso de las colectoras?
Las diferencias con la oposición y los bloques dialoguistas complican el avance de la reforma política impulsada por la Casa Rosada, que se vería obligado a replantear su estrategia para 2027.