El Gobierno decidió intervenir el mercado cambiario

Qué significa la nueva medida del Gobierno y cómo se implementará

Con la disposición de bandas de flotación, acordado previamente con el FMI, el Gobierno no podía salir a vender dólares hasta que el billete estadounidense no llegara a tocar el techo de la misma, hoy cerca de los $ 1470 por dólar.

A diferencia de veces anteriores, donde el Gobierno vendía parte de sus depósitos en dólares a través del Banco Central, esta vez lo hará por intermedio del Tesoro Nacional, buscando de esta forma, estabilizar el mercado en la previa de las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre y para evitar que la divisa norteamericana le de dolores de cabeza a la economía de cara a los comicios nacionales de octubre.

La nueva medida, según detalla el portal Infobae, cuenta con el visto bueno del Fondo Monetario Internacional y también se da en medio de las fuertes caídas de los bonos argentinos que cotizan en Wall Street, como consecuencia de la incertidumbre que hay entre los inversores con respecto a la política económica que está llevando adelante el Gobierno de Javier Milei.