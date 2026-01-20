El Gobierno Argentino ofreció asistencia a Chile ante los incendios forestales
El ofrecimiento se realizó mientras continúan los focos activos en Biobío y Ñuble, con víctimas fatales, evacuados y miles de personas afectadas.
La Argentina ofreció asistencia a Chile ante los incendios forestales que afectan a las regiones de Biobío y Ñuble, y expresó su solidaridad con la población del país vecino. La definición fue comunicada por la Cancillería argentina, que destacó la cooperación bilateral en situaciones de emergencia.
En un comunicado oficial, el Gobierno señaló que “la República Argentina expresa su solidaridad con la República de Chile ante la grave situación provocada por los incendios forestales que afectan las regiones de Biobío y Ñuble”, y añadió que “hace llegar sus condolencias a las familias de las víctimas y acompaña a todas las personas afectadas por esta emergencia tanto en Argentina como en Chile”.
El texto precisó además que, “en reciprocidad por la valiosa asistencia brindada recientemente por Chile mediante el envío de recursos para apoyar el combate de los incendios forestales en la Patagonia, la Argentina ha ofrecido su apoyo y colaboración a través de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), para contribuir con las tareas de respuesta y mitigación frente a esta situación”.
En ese sentido, desde la Cancillería subrayaron que “ambos países mantienen mecanismos permanentes de coordinación y cooperación en materia de gestión del riesgo y respuesta ante emergencias, que permiten canalizar de manera ágil el intercambio de información técnica y la asistencia operativa requerida”.
En la misma línea, el canciller Pablo Quirno afirmó que “estamos en contacto permanente con las autoridades chilenas y hemos ofrecido colaboración, como ellos lo hicieron con nosotros ante los incendios en la Patagonia”, y agregó: “seguimos de cerca la evolución de la situación y acompañaremos los esfuerzos para que se supere cuanto antes”.
¿Cómo siguen los incendios en territorio chileno?
Según el último reporte oficial difundido por las autoridades chilenas, los incendios forestales dejaron hasta el momento 19 víctimas fatales, más de 1.500 personas damnificadas y cerca de 50.000 evacuados. Además, se contabilizan al menos 325 viviendas destruidas, más de 1.000 con daños y unas 25.000 hectáreas arrasadas por el fuego en las zonas afectadas.