El Gobierno Argentino ofreció asistencia a Chile ante los incendios forestales

En un comunicado oficial, el Gobierno señaló que “la República Argentina expresa su solidaridad con la República de Chile ante la grave situación provocada por los incendios forestales que afectan las regiones de Biobío y Ñuble”, y añadió que “hace llegar sus condolencias a las familias de las víctimas y acompaña a todas las personas afectadas por esta emergencia tanto en Argentina como en Chile”.

El texto precisó además que, “en reciprocidad por la valiosa asistencia brindada recientemente por Chile mediante el envío de recursos para apoyar el combate de los incendios forestales en la Patagonia, la Argentina ha ofrecido su apoyo y colaboración a través de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), para contribuir con las tareas de respuesta y mitigación frente a esta situación”.