El dólar blue cerró la semana sin cambios en San Juan

En la City porteña, en cambio, el mercado informal mostró un leve movimiento alcista. El dólar blue subió 0,30% y finalizó la rueda en $1.530 para la venta y $1.510 para la compra. Por su parte, el dólar oficial que comercializa el Banco Nación también registró una variación del 0,30%, cerrando en $1.500 para la venta y $1.450 para la compra.

En tanto, el dólar tarjeta, utilizado para consumos en el exterior y servicios dolarizados, terminó la jornada en $1.950. La estabilidad del dólar blue en San Juan contrasta con los leves movimientos observados en el mercado nacional y consolida una semana sin sobresaltos para la cotización paralela en la provincia.