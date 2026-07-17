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El dólar blue cerró la semana sin cambios en San Juan

La cotización paralela volvió a mantenerse sin cambios este viernes en San Juan y cerró la semana estable. En la City porteña, en cambio, el dólar blue registró una leve suba.

El dólar blue volvió a cerrar sin cambios este viernes en San Juan y completó cinco jornadas consecutivas de estabilidad en el mercado cambiario local. De esta manera, la divisa estadounidense se mantuvo en $1.560 para la venta y $1.460 para la compra, los mismos valores registrados durante toda la semana.

En la City porteña, en cambio, el mercado informal mostró un leve movimiento alcista. El dólar blue subió 0,30% y finalizó la rueda en $1.530 para la venta y $1.510 para la compra. Por su parte, el dólar oficial que comercializa el Banco Nación también registró una variación del 0,30%, cerrando en $1.500 para la venta y $1.450 para la compra.

En tanto, el dólar tarjeta, utilizado para consumos en el exterior y servicios dolarizados, terminó la jornada en $1.950. La estabilidad del dólar blue en San Juan contrasta con los leves movimientos observados en el mercado nacional y consolida una semana sin sobresaltos para la cotización paralela en la provincia.

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