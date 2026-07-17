El dólar blue volvió a cerrar sin cambios este viernes en San Juan y completó cinco jornadas consecutivas de estabilidad en el mercado cambiario local. De esta manera, la divisa estadounidense se mantuvo en $1.560 para la venta y $1.460 para la compra, los mismos valores registrados durante toda la semana.
El dólar blue cerró la semana sin cambios en San Juan
La cotización paralela volvió a mantenerse sin cambios este viernes en San Juan y cerró la semana estable. En la City porteña, en cambio, el dólar blue registró una leve suba.