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Tras dos jornadas de aumento, el dólar blue quedó estable a $1.580

El dólar blue mantuvo este miércoles los mismos valores de la jornada anterior. Cerró a $1.520 para la compra y $1.580 para la venta.

Después de dos jornadas consecutivas de subas, el dólar blue frenó el avance este miércoles y mantuvo los mismos valores que había marcado el martes en el mercado informal local.

De acuerdo con la cotización registrada este 16 de septiembre a las 16:53, el dólar blue quedó en $1.520 para la compra y $1.580 para la venta.

De esta manera, quienes buscan vender dólares reciben $1.520 por cada unidad, mientras que quienes necesitan comprar deben pagar $1.580.

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El comportamiento de este miércoles marca una pausa después del incremento acumulado durante las jornadas anteriores. El martes, la cotización había quedado precisamente en $1.520 para la compra y $1.580 para la venta, luego de sumar $5 respecto del lunes.

A nivel nacional, las referencias del mercado también mostraron al dólar blue sin cambios durante buena parte de la jornada, aunque con valores diferentes a los registrados en el mercado informal sanjuanino.

En el mercado oficial, el dólar minorista se ubicó este miércoles alrededor de los $1.480 para la compra y $1.530 para la venta, según la referencia del Banco Nación.

Con la cotización de este miércoles, el blue local mantiene el valor de venta de $1.580 y corta, por ahora, la racha de aumentos que había marcado el comienzo de la semana.

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