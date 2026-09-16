Tras dos jornadas de aumento, el dólar blue quedó estable a $1.580

El comportamiento de este miércoles marca una pausa después del incremento acumulado durante las jornadas anteriores. El martes, la cotización había quedado precisamente en $1.520 para la compra y $1.580 para la venta, luego de sumar $5 respecto del lunes.

A nivel nacional, las referencias del mercado también mostraron al dólar blue sin cambios durante buena parte de la jornada, aunque con valores diferentes a los registrados en el mercado informal sanjuanino.

En el mercado oficial, el dólar minorista se ubicó este miércoles alrededor de los $1.480 para la compra y $1.530 para la venta, según la referencia del Banco Nación.

Con la cotización de este miércoles, el blue local mantiene el valor de venta de $1.580 y corta, por ahora, la racha de aumentos que había marcado el comienzo de la semana.