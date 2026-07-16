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El costo de criar aumentó en junio y una familia necesita cada vez más para sostener a sus hijos

El INDEC difundió los valores de la canasta de crianza correspondiente a junio. Para un niño o adolescente de entre 6 y 12 años, el costo mensual alcanzó los $678.308, incluyendo bienes, servicios y el valor del tiempo destinado al cuidado.

El costo de criar a un hijo volvió a mostrar una suba en junio y alcanzó nuevos valores que reflejan la presión que atraviesan los hogares argentinos. Según el informe difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), una familia necesitó hasta $678.308 mensuales para cubrir la canasta de crianza de un niño o adolescente de entre 6 y 12 años.

El indicador contempla dos componentes principales: por un lado, los gastos vinculados a bienes y servicios esenciales como alimentación, vestimenta, salud, educación y transporte; y por otro, el valor económico del tiempo destinado al cuidado de los menores.

De acuerdo con los datos oficiales, la canasta de crianza para los distintos grupos de edad quedó establecida de la siguiente manera: para bebés menores de un año alcanzó los $529.539, para niños de entre 1 y 3 años llegó a $630.926, mientras que para aquellos de 4 y 5 años se ubicó en $539.612. El valor más alto corresponde al grupo de 6 a 12 años, con los mencionados $678.308 mensuales.

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El informe del organismo estadístico muestra que una parte importante del gasto corresponde al tiempo necesario para acompañar y cuidar a los niños. En el caso de los menores de un año, por ejemplo, el costo total se divide entre $173.468 destinados a bienes y servicios y $356.071 correspondientes al cuidado.

Para los niños de 1 a 3 años, los gastos esenciales representan $223.988, mientras que el costo del cuidado alcanza los $406.938. En el tramo de 4 y 5 años, los bienes y servicios suman $285.275 y el cuidado representa $254.337. En tanto, para los chicos de 6 a 12 años, los valores llegan a $353.885 en bienes y servicios y $324.423 por tareas de cuidado.

Cómo calcula el INDEC la canasta de crianza

Para elaborar este indicador, el INDEC toma como referencia la Canasta Básica Total (CBT) del Gran Buenos Aires, que incluye los principales gastos necesarios para la vida cotidiana, como alimentos, indumentaria, educación, salud, transporte y vivienda.

A ese cálculo se suma el valor económico del cuidado, que se determina según la cantidad de horas necesarias para cada grupo etario y se toma como referencia la remuneración correspondiente a la categoría de "Asistencia y cuidado de personas" del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.

Según la metodología oficial, el tiempo estimado de cuidado mensual varía de acuerdo a la edad: los menores de un año requieren unas 147 horas mensuales, los niños de 1 a 3 años unas 168 horas, los de 4 y 5 años unas 105 horas, y los de 6 a 12 años alrededor de 68 horas.

La canasta de crianza también es utilizada por la Justicia como referencia en los procesos relacionados con cuotas alimentarias, ya que permite establecer un valor estimado del costo económico que implica sostener a niños, niñas y adolescentes.

La actualización de junio se conoció en paralelo al dato de inflación mensual, que registró un incremento del 1,9%, según informó el INDEC. Mientras el índice de precios mostró una desaceleración, los gastos vinculados a la crianza continúan representando una de las principales obligaciones económicas para las familias argentinas.

Con estos nuevos valores, el costo de sostener a un hijo vuelve a quedar en el centro del debate sobre ingresos, consumo y el impacto que tienen los gastos cotidianos en los hogares.

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