Cómo atenderá el comercio sanjuanino durante la final entre Argentina y España

La Cámara de Comercio y Servicios de San Juan explicó que el objetivo es acompañar un acontecimiento deportivo que moviliza a todo el país, sin afectar el funcionamiento de la actividad una vez que termine el partido.

Entre las principales definiciones, Espacio San Juan Shopping cerrará sus puertas a las 15 y retomará la actividad el lunes. En La Anónima (ex Libertad), cada sucursal podrá interrumpir la atención entre las 15 y las 18, mientras que en Patio Alvear la decisión quedará a criterio de cada comerciante. Por su parte, el Centro Comercial Las Lajas, en Chimbas, confirmó que permanecerá cerrado entre las 15 y las 19.

La secretaria general del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC), Mirna Moral, explicó que estos acuerdos fueron alcanzados junto a los responsables de los principales centros comerciales de la provincia y recordó que, una vez finalizado el partido, los trabajadores deberán regresar a sus puestos para completar la jornada laboral.

Además, en algunos supermercados se instalarán televisores en sectores como las cajas para que los empleados puedan seguir el encuentro sin dejar de atender al público.

Desde el sector comercial también señalaron que los centros comerciales a cielo abierto de Capital, Rawson, Rivadavia, Santa Lucía, Chimbas y Caucete no abrirán por tratarse de un domingo. En contrapartida, el sector gastronómico trabajará con normalidad y dispondrá de pantallas para recibir a los hinchas que elijan vivir la final fuera de sus casas.

Finalmente, comerciantes y autoridades avanzan en la coordinación de un operativo junto a la Policía de San Juan para reforzar la seguridad en las zonas comerciales antes y después del partido, ante la gran convocatoria que se espera por una nueva definición mundialista.