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¿La estatua de la Libertad se vistió de España y Argentina?

La icónica figura apareció con las camisetas de ambos finalistas y la Copa del Mundo en una intervención que se volvió viral y elevó la expectativa por la gran definición del Mundial.

La expectativa por la final del Mundial 2026 provocó una verdadera explosión de contenidos en las redes sociales. En las últimas horas se volvió viral un impactante video en el que la Estatua de la Libertad aparece iluminada y vestida con los colores de las selecciones de Argentina y España, los dos equipos que definirán el título.

Las imágenes sorprendieron por su realismo y rápidamente fueron presentadas como un supuesto homenaje realizado en Nueva York. Sin embargo, no existen registros oficiales ni información periodística confiable que confirme que el histórico monumento haya sido intervenido de esa manera.

Todo indica que se trata de una producción digital realizada con inteligencia artificial o efectos visuales, creada para acompañar la enorme expectativa que despertó el partido decisivo.

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El video viral de la Estatua de la Libertad antes de Argentina-España

En la secuencia que circula en TikTok, Instagram y otras plataformas, la Estatua de la Libertad cambia su tradicional tonalidad verde por los colores de los dos países finalistas.

En algunos fragmentos luce el celeste y blanco de la Selección argentina, mientras que en otros aparece cubierta por los tonos rojo y amarillo de España. Además, distintas versiones incorporan imágenes de la Copa del Mundo, luces y movimientos de cámara que refuerzan la apariencia de un espectáculo real.

El video fue replicado por miles de usuarios y generó dudas debido a su alto nivel de detalle. No obstante, hasta el momento el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos, encargado de administrar el monumento, no informó sobre ninguna proyección o intervención relacionada con la final.

¿Es real el homenaje a Argentina y España?

No hay elementos que permitan afirmar que las imágenes sean reales. Tampoco aparecen fotografías del supuesto homenaje en las coberturas de las principales agencias internacionales ni en los canales oficiales de la Estatua de la Libertad.

Por esa razón, el material debe interpretarse como una recreación artística o una producción generada digitalmente, y no como un homenaje oficial realizado sobre el monumento.

Este tipo de contenidos se volvió cada vez más frecuente debido al avance de las herramientas de inteligencia artificial, que permiten crear escenas ficticias con una apariencia altamente realista. Investigaciones especializadas advierten que la generación de videos sintéticos dificulta cada vez más distinguir a simple vista entre imágenes auténticas y producciones artificiales.

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