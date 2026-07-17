El panorama en Nueva Jersey a horas de la final entre Argentina y España

El enviado especial de sanjuan8.com y Canal 8, Mario Fernández, reportó desde el lugar que los equipos técnicos e institucionales continúan trabajando intensamente en los últimos detalles de las instalaciones. Según describió, el humo proveniente de los focos de incendio forestales se percibía de manera muy notable en el ambiente, tiñendo la previa de una atmósfera particular.

A pesar de las complicaciones visuales y respiratorias que se registraron inicialmente, el periodista llevó tranquilidad al señalar que el panorama ha mejorado considerablemente respecto a la noche del jueves, lo que permite mantener las expectativas en lo estrictamente deportivo de cara al choque de campeones.