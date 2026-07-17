A pocas horas de que se dispute el esperado partido definitorio entre Argentina y España, los preparativos en el estadio de Nueva Jersey avanzan a paso firme. Sin embargo, las condiciones ambientales se convirtieron en el foco de atención debido a los incendios forestales que afectan a la región.
El panorama en Nueva Jersey a horas de la final entre Argentina y España
El enviado especial, Mario Fernández, detalló cómo se preparan las instalaciones del estadio. El humo por los incendios forestales marcó la previa, aunque la situación mejoró en las últimas horas.