El invierno se hace sentir con muchísima fuerza en la cordillera sanjuanina. Los vecinos y prestadores turísticos de Calingasta reportaron una intensa nevada que comenzó a registrarse a principios de semana y que, para este jueves, ya había teñido por completo el paisaje de blanco.
Video: una intensa nevada tiñó de blanco algunas zonas de Calingasta
El temporal invernal comenzó a principios de semana y dejó paisajes espectaculares en las zonas turísticas y de alta montaña. Emitieron un alerta unificado por nevadas severas hasta el lunes.