Video: una intensa nevada tiñó de blanco algunas zonas de Calingasta

En paralelo, Vialidad Nacional y los organismos oficiales emitieron un alerta meteorológica unificada por un temporal invernal severo que afectará la región desde este viernes 17 hasta el lunes 20 de julio.

Fenómeno: Nevadas extremas, viento Zonda, ráfagas y lluvias en zonas cordilleranas, precordilleranas y los llanos.

Acumulación: Se estiman entre 1,5 y 3 metros de nieve en las altas cotas de la cordillera de San Juan, Mendoza y Neuquén.

Días críticos: El período de mayor intensidad y complicaciones se vivirá entre este viernes 17 y el sábado 18 de julio, por lo que se solicita máxima precaución y evitar transitar por las rutas cordilleranas si no es estrictamente necesario.

Con información de Carlos Herrera, corresponsal en Calingasta