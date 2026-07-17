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Video: una intensa nevada tiñó de blanco algunas zonas de Calingasta

El temporal invernal comenzó a principios de semana y dejó paisajes espectaculares en las zonas turísticas y de alta montaña. Emitieron un alerta unificado por nevadas severas hasta el lunes.

El invierno se hace sentir con muchísima fuerza en la cordillera sanjuanina. Los vecinos y prestadores turísticos de Calingasta reportaron una intensa nevada que comenzó a registrarse a principios de semana y que, para este jueves, ya había teñido por completo el paisaje de blanco.

Luis González, referente de la Cámara Empresaria de Calingasta, precisó que el manto blanco llegó con fuerza hasta El Refugio Laguna Blanca. Este punto, ubicado en el kilómetro 56 de la Ruta 402, es estratégico en el departamento, ya que funciona como base clave para los montañistas que buscan hacer cumbre en el imponente Cerro Mercedario y para quienes realizan trekking hacia el famoso Arroyo Turquesa.

Alerta meteorológica extrema para los próximos días

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En paralelo, Vialidad Nacional y los organismos oficiales emitieron un alerta meteorológica unificada por un temporal invernal severo que afectará la región desde este viernes 17 hasta el lunes 20 de julio.

  • Fenómeno: Nevadas extremas, viento Zonda, ráfagas y lluvias en zonas cordilleranas, precordilleranas y los llanos.

  • Acumulación: Se estiman entre 1,5 y 3 metros de nieve en las altas cotas de la cordillera de San Juan, Mendoza y Neuquén.

  • Días críticos: El período de mayor intensidad y complicaciones se vivirá entre este viernes 17 y el sábado 18 de julio, por lo que se solicita máxima precaución y evitar transitar por las rutas cordilleranas si no es estrictamente necesario.

Con información de Carlos Herrera, corresponsal en Calingasta

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