Leve baja: así arrancó la semana el dólar blue en San Juan

En tanto, el dólar oficial se mantuvo prácticamente sin cambios. La cotización del Banco Nación cerró en $1.445 para la compra y $1.495 para la venta, mientras que el promedio del mercado oficial se ubicó en $1.447,18 para la compra y $1.498,22 para la venta.

Por su parte, los dólares financieros mostraron movimientos moderados. El dólar MEP cerró en $1.509,87, con una suba del 0,70%, mientras que el contado con liquidación (CCL) terminó en $1.538,84, registrando una baja del 0,20%.

En el segmento digital, el dólar cripto finalizó la jornada en $1.551,86, prácticamente sin variaciones respecto del cierre anterior. La diferencia entre la cotización del dólar blue en San Juan y la registrada en la Ciudad de Buenos Aires volvió a ubicarse entre las más altas del país, con una brecha de $40 en el precio de venta.