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Leve baja: así arrancó la semana el dólar blue en San Juan

La cotización paralela abrió la semana con una baja en San Juan. También hubo movimientos en el mercado nacional, donde el dólar blue retrocedió y el oficial se mantuvo estable.

El mercado cambiario inició la última semana de junio con una leve baja en la cotización del dólar blue en San Juan. Después del cierre del viernes, la divisa paralela mostró un retroceso en el precio de venta, mientras que el valor de compra permaneció sin modificaciones.

Este lunes, el dólar blue se negoció en las cuevas financieras sanjuaninas a $1.460 para la compra y $1.550 para la venta, lo que representa una baja de $10 respecto al cierre del viernes, cuando había finalizado la jornada a $1.460 para la compra y $1.560 para la venta.

El movimiento local estuvo en línea con lo ocurrido en la plaza nacional, donde el dólar blue también registró una caída. En la City porteña, la divisa cerró la jornada a $1.490 para la compra y $1.510 para la venta, con una baja del 0,33%.

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En tanto, el dólar oficial se mantuvo prácticamente sin cambios. La cotización del Banco Nación cerró en $1.445 para la compra y $1.495 para la venta, mientras que el promedio del mercado oficial se ubicó en $1.447,18 para la compra y $1.498,22 para la venta.

Por su parte, los dólares financieros mostraron movimientos moderados. El dólar MEP cerró en $1.509,87, con una suba del 0,70%, mientras que el contado con liquidación (CCL) terminó en $1.538,84, registrando una baja del 0,20%.

En el segmento digital, el dólar cripto finalizó la jornada en $1.551,86, prácticamente sin variaciones respecto del cierre anterior. La diferencia entre la cotización del dólar blue en San Juan y la registrada en la Ciudad de Buenos Aires volvió a ubicarse entre las más altas del país, con una brecha de $40 en el precio de venta.

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