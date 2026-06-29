El mercado cambiario inició la última semana de junio con una leve baja en la cotización del dólar blue en San Juan. Después del cierre del viernes, la divisa paralela mostró un retroceso en el precio de venta, mientras que el valor de compra permaneció sin modificaciones.
Leve baja: así arrancó la semana el dólar blue en San Juan
La cotización paralela abrió la semana con una baja en San Juan. También hubo movimientos en el mercado nacional, donde el dólar blue retrocedió y el oficial se mantuvo estable.