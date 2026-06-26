Cómo cerró la semana el dólar blue en San Juan

En tanto que en CABA, el dólar blue retrocedió $15 (-1%) este viernes 26 de junio y cerró a $1.495 para la compra y a $1.515 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Pese a la baja diaria, la cotización acumuló en la semana una suba de 2,4%, equivalente a $35, y registró el mayor avance semanal en más de seis meses, desde la última semana del año pasado. A su vez, la divisa trepó 6% en el último mes, mientras que en el año, acumula una suba de tan solo 1%.

Con ese movimiento, el dólar blue alcanzó su valor nominal más alto desde el 6 de enero, en una semana marcada por una mayor demanda de cobertura y por el avance de las cotizaciones financieras. En paralelo, el dólar mayorista cerró a $1.495,57, mientras que el CCL terminó en $1.544,27 y el MEP en $1.499,53, en un mercado que sigue atento a la dinámica de reservas del BCRA y al ingreso de divisas en el inicio del segundo semestre.