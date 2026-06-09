Luego de varias ruedas con escasas variaciones, el dólar blue volvió a registrar movimientos en San Juan. Este martes, la divisa informal cerró a $1.490 para la venta y $1.390 para la compra, lo que representó una suba de $10 respecto a la cotización del lunes.
El blue volvió a despegar: cuánto cerró este martes en San Juan
La divisa informal registró una suba de $10 respecto al lunes y se comercializó a $1.490 para la venta en el mercado sanjuanino. A nivel nacional, el blue también mostró una jornada alcista.