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El blue volvió a despegar: cuánto cerró este martes en San Juan

La divisa informal registró una suba de $10 respecto al lunes y se comercializó a $1.490 para la venta en el mercado sanjuanino. A nivel nacional, el blue también mostró una jornada alcista.

Luego de varias ruedas con escasas variaciones, el dólar blue volvió a registrar movimientos en San Juan. Este martes, la divisa informal cerró a $1.490 para la venta y $1.390 para la compra, lo que representó una suba de $10 respecto a la cotización del lunes.

El incremento local se produjo en línea con el comportamiento observado en la City porteña, donde el dólar blue finalizó la jornada en $1.460 para la venta y $1.440 para la compra, con un avance cercano al 1,7%.

Por su parte, el dólar oficial mostró estabilidad. La cotización de referencia se ubicó en $1.463,83 para la venta y $1.412,46 para la compra, mientras que en el Banco Nación cerró a $1.460 para la venta y $1.410 para la compra.

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Entre los dólares financieros, el MEP operó en torno a los $1.457,96, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) se ubicó en $1.517,24.

En tanto, el dólar turista cerró en $1.898, consolidándose como una de las cotizaciones más elevadas del mercado cambiario.

La jornada dejó así una nueva diferencia entre el valor del dólar informal en San Juan y las cotizaciones oficiales, en un mercado que sigue de cerca la evolución de la divisa estadounidense y su impacto en precios y expectativas económicas.

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