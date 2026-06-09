El blue volvió a despegar: cuánto cerró este martes en San Juan

El incremento local se produjo en línea con el comportamiento observado en la City porteña, donde el dólar blue finalizó la jornada en $1.460 para la venta y $1.440 para la compra, con un avance cercano al 1,7%.

Por su parte, el dólar oficial mostró estabilidad. La cotización de referencia se ubicó en $1.463,83 para la venta y $1.412,46 para la compra, mientras que en el Banco Nación cerró a $1.460 para la venta y $1.410 para la compra.