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"Argentina, levántate y camina": el contundente mensaje de León XIV en Luján

El Sumo Pontífice encabezó su última misa en el país ante una multitud histórica de más de 3.500.000 personas.

Ante una multitud estimada en más de 3.500.000 de personas congregadas en los alrededores de la Basílica de Luján, el papa León XIV celebró la misa de clausura de su histórica gira pastoral por la Argentina. En un marco de profunda devoción, el Santo Padre pronunció una emotiva homilía centrada en la esperanza, la superación de las adversidades y la fraternidad.

Durante su discurso, el Pontífice dedicó palabras de homenaje a su antecesor, el papa Francisco, y destacó las virtudes solidarias de la comunidad: "Este pueblo tiene la mano tendida para el que lo necesita", afirmó en su mensaje. La frase central de su alocución, "Argentina, levántate y camina", resonó con fuerza entre la marea de peregrinos antes de dar por finalizada la agenda oficial en suelo nacional para emprender viaje hacia Perú, tercera escala de su itinerario apostólico.

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