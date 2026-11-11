"Argentina, levántate y camina": el contundente mensaje de León XIV en Luján

Durante su discurso, el Pontífice dedicó palabras de homenaje a su antecesor, el papa Francisco, y destacó las virtudes solidarias de la comunidad: "Este pueblo tiene la mano tendida para el que lo necesita", afirmó en su mensaje. La frase central de su alocución, "Argentina, levántate y camina", resonó con fuerza entre la marea de peregrinos antes de dar por finalizada la agenda oficial en suelo nacional para emprender viaje hacia Perú, tercera escala de su itinerario apostólico.