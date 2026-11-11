Ante una multitud estimada en más de 3.500.000 de personas congregadas en los alrededores de la Basílica de Luján, el papa León XIV celebró la misa de clausura de su histórica gira pastoral por la Argentina. En un marco de profunda devoción, el Santo Padre pronunció una emotiva homilía centrada en la esperanza, la superación de las adversidades y la fraternidad.
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"Argentina, levántate y camina": el contundente mensaje de León XIV en Luján
El Sumo Pontífice encabezó su última misa en el país ante una multitud histórica de más de 3.500.000 personas.