Al momento de elegir un lugar para descansar, muchas personas optan por un destino que posea bonitas playas o agrestes lugares de montaña y lagos. Existe en el mapa sudamericano, un extenso territorio que los argentinos eligen principalmente para pasarla bien, en donde ya se ha registrado un crecimiento del 160% entre los visitantes. La cercanía con nuestra país, la intensa actividad aérea y su oferta gastronómica como también sus lugares de entretenimiento, convierten a Camboriú en el destino más elegido para la temporada 2026 que recién comienza.
Cuál es el destino más elegido por los argentinos para veranear en 2026
En pleno mes de enero aumentó considerablemente las visitas al país extranjero. Gran variedad de oferta hotelera, gastronómica y natural.