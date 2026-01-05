"
Cuál es el destino más elegido por los argentinos para veranear en 2026

En pleno mes de enero aumentó considerablemente las visitas al país extranjero. Gran variedad de oferta hotelera, gastronómica y natural.

Al momento de elegir un lugar para descansar, muchas personas optan por un destino que posea bonitas playas o agrestes lugares de montaña y lagos. Existe en el mapa sudamericano, un extenso territorio que los argentinos eligen principalmente para pasarla bien, en donde ya se ha registrado un crecimiento del 160% entre los visitantes. La cercanía con nuestra país, la intensa actividad aérea y su oferta gastronómica como también sus lugares de entretenimiento, convierten a Camboriú en el destino más elegido para la temporada 2026 que recién comienza.

Más allá de sus imponentes rascacielos y su vida nocturna, la verdadera atracción que define a Balneario Camboriú reside en la diversidad de su zona costera. La Praia Central es el corazón palpitante del destino, donde la extensa costanera invita a caminatas interminables y sus paradores ofrecen grandes comodidades para la temporada, ideal para quienes buscan diversidad y ritmo urbano frente al Atlántico.

Las demás atracciones

Para aquellos que desean alejarse del bullicio y sintonizar con una frecuencia más relajada, el sur de la ciudad esconde joyas naturales conectadas por la ruta Interpraias. Praia das Laranjeiras, con sus aguas calmas rodeadas de vegetación, son el refugio elegido para disfrutar en familia, mientras que Estaleirinho y Taquaras ofrecen un entorno más agreste y exclusivo, donde el sonido de las olas reemplaza al murmullo de la ciudad.

En este rincón del estado de Santa Catarina, el verano 2026 se perfila como una invitación a alternar el relax absoluto con la adrenalina de los deportes acuáticos. Sea bajo el sol pleno de sus playas más populares o en el silencio de sus bahías escondidas, Camboriú logra el equilibrio perfecto entre la naturaleza virgen y los servicios de un destino internacional de primer nivel.

Las vistas panorámicas de la ciudad que ofrece en altura el Morro da Cruz, tras subir a conocer el Cristo Luz se configuran como los lugares más visitados de la zona. En paralelo, es posible hallar experiencias inmersivas como la “Aventura Jurásica”. El “tecnópolis de Camboriú” ofrece más de 100 ejemplares animatrónicos de dinosaurios, sumados a senderos temáticos junto a la “Aventura Pirata”, donde se ofrecen espectáculos en vivo para toda la familia. Las noches de la zona costera también suman puntos, con gran variedad de bares y música en vivo.

