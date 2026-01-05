Cuál es el destino más elegido por los argentinos para veranear en 2026

Más allá de sus imponentes rascacielos y su vida nocturna, la verdadera atracción que define a Balneario Camboriú reside en la diversidad de su zona costera. La Praia Central es el corazón palpitante del destino, donde la extensa costanera invita a caminatas interminables y sus paradores ofrecen grandes comodidades para la temporada, ideal para quienes buscan diversidad y ritmo urbano frente al Atlántico.

Las demás atracciones

Para aquellos que desean alejarse del bullicio y sintonizar con una frecuencia más relajada, el sur de la ciudad esconde joyas naturales conectadas por la ruta Interpraias. Praia das Laranjeiras, con sus aguas calmas rodeadas de vegetación, son el refugio elegido para disfrutar en familia, mientras que Estaleirinho y Taquaras ofrecen un entorno más agreste y exclusivo, donde el sonido de las olas reemplaza al murmullo de la ciudad.