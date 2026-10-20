Sin Maradona y con Messi, los nominados al Balón de Oro de todos los tiempos

Messi y Ronaldo son dos de los protagonistas de la elección. El argentino aparece entre los más votados con sus ediciones de 2012 y 2023, mientras que el portugués compite con la de 2008. En los primeros resultados difundidos, Ronaldo arraza con el 62% de los votos, contra el 13% de Messi por 2012 y el 9% por 2023.

La votación es popular y cada participación tiene un costo de un euro. El ganador se conocerá el 27 de octubre, fecha prevista también para la ceremonia oficial del Balón de Oro.

Todos los nominados al Balón de Oro de todos los tiempos