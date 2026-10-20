El Balón de Oro de todos los tiempos ya tiene a sus nominados para elegir la mejor edición individual de la historia del premio. Esta iniciativa especial por los 70 años del galardón de France Football propone elegir la mejor edición individual entre las obtenidas por futbolistas que ganaron en dos o más oportunidades.
Sin Maradona y con Messi, los nominados al Balón de Oro de todos los tiempos
La votación especial propone elegir la mejor edición individual de la historia entre los futbolistas que ganaron el premio al menos dos veces. Ahora, Cristiano lidera la encuesta.