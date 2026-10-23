El papa León XIV no viajará a Asís para recuperarse antes de su viaje a Argentina

“Según lo programado, el Santo Padre se ha sometido a una radiografía de tórax de control. El examen confirmó su excelente evolución postoperatoria”, según señalaron el doctor Luigi Carbone y el profesor Stefano Margaritora con relación a la recuperación posoperatoria en un informe que difundió la Santa Sede y al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Asimismo, en el escrito se indicó: “Sin embargo, dado el poco tiempo transcurrido desde la cirugía, los médicos tratantes consideraron oportuno desaconsejar el vuelo en helicóptero previsto para el 27 de octubre, como medida de precaución”.