El papa León XIV no viajará a Asís debido los médicos que lo tratan “no consideran oportuno el vuelo en helicóptero previsto para el 27 de octubre”, a la vez que se le realizará una “radiografía de tórax de control para continuar su recuperación tras la cirugía torácica”.
El papa León XIV no viajará a Asís para recuperarse antes de su viaje a Argentina
Los médicos que lo tratan “no consideran oportuno el vuelo en helicóptero previsto para el 27 de octubre”, a la vez que se le realizará una “radiografía de tórax de control para continuar su recuperación tras la cirugía torácica”.