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Con alimentos y servicios en la mira, la inflación de mayo fue del 2,1%

El Indec informó que el Índice de Precios al Consumidor registró una suba del 2,1% en mayo, el nivel más bajo desde septiembre de 2025. La inflación acumuló 14,7% en lo que va del año y 33,2% interanual.

La inflación volvió a mostrar señales de desaceleración durante mayo. Según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una suba de 2,1%, convirtiéndose en el dato mensual más bajo de los últimos ocho meses.

El resultado implicó una baja de 0,5 puntos porcentuales respecto de abril, cuando la inflación había alcanzado el 2,6%, y quedó en línea con las previsiones que manejaban las consultoras privadas y el mercado.

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Con este registro, la inflación acumulada en los primeros cinco meses de 2026 llegó al 14,7%, mientras que la variación interanual se ubicó en 33,2%.

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Entre los componentes del índice, los precios estacionales fueron los que más aumentaron durante mayo, con una variación de 3,5%, impulsada principalmente por incrementos en verduras. En tanto, los precios regulados avanzaron 2,4%, traccionados por ajustes en combustibles, electricidad y agua.

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Por su parte, la inflación núcleo, que excluye precios estacionales y regulados, registró una suba de 1,9%, ubicándose por debajo del nivel general.

Al analizar los distintos rubros, el mayor incremento se observó en Comunicación, con una suba de 3,4%, seguido por Educación, que avanzó 2,9%. En el otro extremo, las menores variaciones correspondieron a Prendas de vestir y calzado (0,3%) y Bebidas alcohólicas y tabaco (0,8%).

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Dentro de la división de Alimentos y bebidas no alcohólicas, uno de los capítulos de mayor impacto en el índice general, se destacaron las subas en productos panificados y lácteos.

El dato oficial también coincidió con la inflación registrada en la Ciudad de Buenos Aires, que fue de 2,1% durante mayo y acumuló 14% en lo que va del año.

Con este nuevo registro, el Gobierno suma otro mes de desaceleración inflacionaria, aunque el IPC continúa por encima del 2%. Las proyecciones privadas indican que la inflación podría perforar ese umbral recién en los próximos meses, siempre que se mantenga la tendencia observada durante el primer semestre.

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