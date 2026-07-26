Las autoridades de la provincia de San Juan, a través del programa provincial de búsqueda de personas extraviadas "San Juan TE BUSCA", han lanzado un alerta para dar con el paradero de Mario Daniel Álvarez. Álvarez, un ciudadano argentino de 43 años, se encuentra extraviado desde el 24 de julio de 2026.
Se busca: Mario Daniel Álvarez falta de su hogar desde el 24 de julio
El programa "San Juan TE BUSCA" emitió un alerta solicitando información sobre el paradero del hombre, quien fue visto por última vez el pasado 24 de julio de 2026.