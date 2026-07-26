Se busca: Mario Daniel Álvarez falta de su hogar desde el 24 de julio

De acuerdo con la información difundida, Mario Daniel Álvarez posee una estatura aproximada de 1,60 metros y un peso estimado de 60 kilogramos. Es de contextura física pequeña, tiene tez trigueña, rostro redondo, ojos marrones y nariz cóncava. Su boca es mediana con labios gruesos y su cabello es corto de color negro.

Al momento de su desaparición, vestía una campera de color verde tipo militar, un pantalón largo de buzo de color negro y zapatillas de color blancas. Las autoridades solicitan a cualquier persona que posea información sobre su paradero que se comunique de manera anónima al 911.