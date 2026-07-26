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Se busca: Mario Daniel Álvarez falta de su hogar desde el 24 de julio

El programa "San Juan TE BUSCA" emitió un alerta solicitando información sobre el paradero del hombre, quien fue visto por última vez el pasado 24 de julio de 2026.

Las autoridades de la provincia de San Juan, a través del programa provincial de búsqueda de personas extraviadas "San Juan TE BUSCA", han lanzado un alerta para dar con el paradero de Mario Daniel Álvarez. Álvarez, un ciudadano argentino de 43 años, se encuentra extraviado desde el 24 de julio de 2026.

De acuerdo con la información difundida, Mario Daniel Álvarez posee una estatura aproximada de 1,60 metros y un peso estimado de 60 kilogramos. Es de contextura física pequeña, tiene tez trigueña, rostro redondo, ojos marrones y nariz cóncava. Su boca es mediana con labios gruesos y su cabello es corto de color negro.

Al momento de su desaparición, vestía una campera de color verde tipo militar, un pantalón largo de buzo de color negro y zapatillas de color blancas. Las autoridades solicitan a cualquier persona que posea información sobre su paradero que se comunique de manera anónima al 911.

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