Vicuña quedó descolocado cuando Mirtha Legrand le preguntó por Pampita y la China Suárez

"Creo que tenemos una tarea muy difícil, que es criar. Hoy los papás estamos mucho más presentes que en otras generaciones", expresó durante la entrevista.

Luego amplió su reflexión al explicar que la organización familiar requiere una dedicación constante. "Cada hijo tiene una cantidad de actividades y eso significa muchas responsabilidades asociadas a la crianza y a la educación", señaló.

Para Vicuña, más allá de las diferencias que puedan existir entre los adultos, el eje siempre está puesto en sus hijos. "Lo más importante, de verdad, es el bienestar de los chicos. Yo tuve hijos con dos mujeres y se le busca la vuelta para tener un equipo sano, para que los hijos puedan tener el mejor entorno posible", afirmó.

La respuesta de Vicuña sobre Pampita y la China Suárez

Aunque el actor intentó llevar la conversación hacia la crianza, Mirtha volvió a insistir con una pregunta más concreta.

"¿Con ellas tenés una buena relación? ¿Te hablás o no?", quiso saber la conductora.

Después de una breve pausa, Vicuña respondió con honestidad y dejó entrever que la comunicación existe, aunque no siempre sea sencilla.

"Me hablo. Pero esto también lo van a entender muchos. Uno, por momentos, se disocia y logra hablar de lo que hay que hablar. Existen escenarios mejores, posiblemente. Existen otros, pero es lo que me tocó", reconoció.