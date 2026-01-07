Milei aclaró sobre China: "No voy a romper los lazos comerciales"

Profundizando sobre este punto, Milei remarcó que “no voy a romper los lazos comerciales con China” y recordó que hasta Estados Unidos mantiene vínculos económicos con China, aunque luego señaló que “si uno no es explícito, después hacen lecturas perversas", explicando por qué realizó esa aclaración.

Con respecto a quienes aseguran que el trasfondo de la incursión estadounidense en Venezuela se debe al interés al país norteamericano por las reservas de petróleo, Milei descartó de plano esa teoría y la calificó como una "estupidez", ya que según su postura- “lo que determina la riqueza es el respeto a la propiedad privada, la vida y las instituciones”.

"Murieron 40 personas en esta operación quirúrgica, en un nivel de precisión admirable, y 32 eran cubanos que no estaban de paseo en Venezuela, sino agentes militares. Estábamos hablando de una dictadura. Ya en 2007 había empezado a tener grietas este narcoestado terrorista. Hoy el terrorismo tiene distintas facetas y ha financiado a políticos, medios de comunicación, periodistas, empresaurios, por eso hay tanta gente preocupada por lo que pasa en Venezuela", concluyó.