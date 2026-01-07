"
Milei aclaró sobre China: "No voy a romper los lazos comerciales"

El presidente reafirmó su alineamiento con Estados Unidos, pero descartó la posibilidad de romper el vínculo comercial con el gigante asiático.

En el marco de una entrevista que le realizó el canal de streaming Neura, el presidente Javier Milei elogió a su par estadounidense Donald Trump, de quien dijo que, “está rediseñando el orden mundial”, al tiempo que apoyó la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro.

Además, Milei aseguró que Argentina junto a otros países tiene como misión “terminar con el socialismo asesino” existente en otros estados como Venezuela, Cuba y Nicaragua.

En otro tramo de la entrevista, el mandatario argentino remarcó que “tomamos una postura clara desde antes de ser electos. Fue parte de nuestra plataforma electoral, nuestra alianza geopolítica" y, en ese sentido se encargó de dilucidar la relación de su Gobierno con el país asiático.

Profundizando sobre este punto, Milei remarcó que “no voy a romper los lazos comerciales con China” y recordó que hasta Estados Unidos mantiene vínculos económicos con China, aunque luego señaló que “si uno no es explícito, después hacen lecturas perversas", explicando por qué realizó esa aclaración.

Con respecto a quienes aseguran que el trasfondo de la incursión estadounidense en Venezuela se debe al interés al país norteamericano por las reservas de petróleo, Milei descartó de plano esa teoría y la calificó como una "estupidez", ya que según su postura- “lo que determina la riqueza es el respeto a la propiedad privada, la vida y las instituciones”.

"Murieron 40 personas en esta operación quirúrgica, en un nivel de precisión admirable, y 32 eran cubanos que no estaban de paseo en Venezuela, sino agentes militares. Estábamos hablando de una dictadura. Ya en 2007 había empezado a tener grietas este narcoestado terrorista. Hoy el terrorismo tiene distintas facetas y ha financiado a políticos, medios de comunicación, periodistas, empresaurios, por eso hay tanta gente preocupada por lo que pasa en Venezuela", concluyó.

