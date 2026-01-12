Villarruel viajó a Epuyén y volvió a marcar distancia de Milei

El episodio no pasó inadvertido en el Gobierno nacional. Desde la Casa Rosada surgieron cuestionamientos hacia Villarruel, a quien acusaron de haber solicitado un helicóptero para recorrer la zona afectada. Desde el entorno de la vicepresidenta rechazaron de plano esa versión y aseguraron que no existió ningún pedido de recursos, al tiempo que reclamaron que se haga público cualquier requerimiento formal.

La polémica se dio mientras Milei difundía una imagen generada con inteligencia artificial en la que se lo observa en la zona del incendio junto a un bombero, pese a encontrarse en la Ciudad de Buenos Aires. En paralelo, la actividad presidencial en redes estuvo dominada por la presentación de sus nuevas cuentas en inglés.

El trasfondo de la discusión se da en un contexto de cuestionamientos al manejo de recursos para combatir el fuego. Referentes de bomberos voluntarios advirtieron que durante 2025 los cuarteles recibieron solo la mitad de los fondos previstos por ley, mientras que informes especializados señalaron que el Servicio Nacional de Manejo del Fuego dejó sin ejecutar una porción significativa de su presupuesto.

Según el último parte oficial, el operativo logró extinguir 22 de los 32 focos registrados en Chubut, aunque el incendio continúa activo en zonas críticas como Epuyén, El Hoyo y áreas rurales cercanas. En total, las llamas ya consumieron cerca de 12.000 hectáreas, obligaron a evacuaciones, provocaron daños en viviendas y complejos turísticos, y mantienen a varias localidades sin suministro eléctrico.

Las lluvias del fin de semana trajeron un alivio parcial, pero las autoridades advirtieron que el riesgo persiste y que el operativo continuará en máxima alerta. La Justicia, en tanto, investiga el origen del incendio, que ya fue determinado como intencional.

En ese escenario, el viaje de Villarruel no solo tuvo impacto institucional, sino que volvió a poner en primer plano una interna que, lejos de cerrarse, parece profundizarse en el corazón del poder.