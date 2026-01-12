Confirmaron que 22 de los 32 incendios en Chubut se encuentran "extinguidos

“Quiero mandar un agradecimiento especial a todos los brigadistas, bomberos y a cada uno de los voluntarios que están combatiendo el fuego dándolo todo”, agregó Milei, en referencia a los operativos que fueron reforzados con 78 nuevos efectivos, entre ellos brigadistas del ETAC de Córdoba y personal del Servicio Nacional de Manejo del Fuego.

Zonas críticas y operativos en marcha

Las tareas de combate se concentran en sectores de alto riesgo como Los Paredones, donde el fuego cruzó la Ruta Nacional 40 y avanzó hacia Laguna Las Mercedes. Días atrás, la circulación por esa traza debió ser interrumpida debido a la intensidad del humo y las llamas.

En paralelo, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, realizó un extenso posteo en X en el que detalló el trabajo coordinado entre organismos nacionales y provinciales y anunció medidas de asistencia para los damnificados.

El despliegue del Estado nacional

Adorni destacó que, gracias al accionar de 295 brigadistas, 22 de los 32 incendios registrados en la región ya fueron completamente extinguidos. También enumeró el aporte de distintos organismos del Estado.

La Administración de Parques Nacionales sumó 128 brigadistas, vehículos, embarcaciones, drones, monitoreo satelital y cisternas portátiles. El Ministerio de Defensa brindó apoyo logístico aéreo, ayuda humanitaria, un helicóptero y personal desplegado en las zonas afectadas.

Por su parte, el Ministerio de Capital Humano envió cuatro camiones con provisiones para los damnificados, que incluyen vestimenta, tanques de agua, calzado, artículos para bebés, bolsas de dormir, colchones, estufas, calefones y heladeras.

El Ministerio de Salud aportó médicos, enfermeros, ambulancias y dispositivos de atención rápida, mientras que Cancillería gestionó recursos aéreos provenientes de Chile. Vialidad Nacional, en tanto, colaboró con camiones cisterna, transporte de emergencia y maquinaria pesada para tareas en Epuyén y otras localidades afectadas.

En el cierre de su mensaje, Adorni confirmó que el Banco Nación dispuso medidas de asistencia financiera para productores agropecuarios y MiPyMEs de la Patagonia damnificados por los incendios, que incluyen apoyo crediticio y la prórroga de vencimientos de operaciones comerciales vigentes.

Además, YPF donó 15.000 litros de nafta para abastecer a los equipos de emergencia en la región, mientras que Aerolíneas Argentinas aportó ocho tótems para el almacenamiento de miles de litros de agua.