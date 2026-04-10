"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Información General > homicidio

Caso Ángel: sospechan de la madre y su pareja: "Posible homicidio"

El caso del niño de 4 años fallecido en Comodoro Rivadavia avanza bajo la hipótesis de un posible homicidio. La madre y su pareja están bajo sospecha, mientras se esperan pericias clave.

La muerte de Ángel Nicolás López, un niño de apenas 4 años en Comodoro Rivadavia, abrió una investigación judicial compleja que, por el momento, no descarta ninguna hipótesis, aunque ya se analiza la posibilidad de un homicidio. El caso generó una fuerte conmoción y expuso además cuestionamientos al accionar de los organismos de protección de menores.

En una conferencia de prensa, los fiscales Facundo Oribones y Cristian Olazábal confirmaron que la causa está caratulada como “muerte dudosa potencialmente ilícita”, una figura que permite avanzar mientras se determina si se trató de un crimen o de otra situación, como un abandono de persona seguido de muerte. En ese contexto, señalaron que la madre del menor y su pareja están bajo sospecha, aunque aclararon que por ahora no fueron imputados y permanecen a disposición de la Justicia.

image

Los investigadores indicaron que aún no se logró establecer con precisión cómo ocurrió el hecho. Las primeras observaciones forenses detectaron lesiones recientes en la zona del cráneo del niño, sin evidencias de heridas en otras partes del cuerpo, pero todavía restan estudios clave, como los análisis histopatológicos, que serán determinantes para esclarecer la causa de muerte.

Te puede interesar...

Mientras la investigación avanza, comenzaron a conocerse datos que agravan el contexto en el que vivía el menor. Fuentes judiciales revelaron que se solicitaron informes a otras provincias donde residió la madre, Mariela Altamirano, ante la existencia de antecedentes vinculados a situaciones de violencia y la intervención previa de organismos por la tenencia de otro hijo.

El caso también reavivó el reclamo de la familia paterna, que apunta directamente a una falla del sistema. El padre del niño sostuvo que había advertido sobre los riesgos de que el menor conviviera con su madre, quien había estado ausente durante gran parte de su vida. Según su testimonio, el niño había sido criado por él desde pequeño y fue restituido a la madre hace pocos meses, en una decisión que ahora está bajo cuestionamiento.

Embed - CASO ÁNGEL: LOS TRAUMATISMOS SERÍAN RECIENTES

En la misma línea, allegados al entorno familiar denunciaron que hubo advertencias previas a organismos estatales que no habrían sido atendidas. Estas acusaciones abren otra línea de análisis dentro de la causa: la posible responsabilidad de funcionarios por omisión en la protección del menor.

Por ahora, el expediente se encuentra en una etapa clave. La fiscalía continúa recolectando pruebas, mientras los resultados de las pericias médicas serán fundamentales para definir la mecánica del hecho y determinar si hubo responsabilidad penal directa.

El caso de Ángel no solo conmociona por la muerte de un niño, sino también por las dudas que deja sobre las decisiones que lo rodearon en sus últimos meses de vida.

Temas