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Capacitación con vouchers y subsidio vigente: el doble esquema laboral en San Juan

El nuevo programa laboral del Gobierno convive con una medida judicial que restituye el pago mensual a beneficiarios. En San Juan, unas 16 mil personas cobrarán en mayo.

El Gobierno nacional puso en marcha el programa Formando Capital Humano, una iniciativa orientada a mejorar la inserción laboral mediante capacitación en oficios y habilidades técnicas. La medida, oficializada por resolución en el Boletín Oficial, introduce un cambio de enfoque: prioriza la formación alineada con la demanda productiva y reemplaza al esquema anterior de asistencia directa.

El plan apunta a personas con dificultades para acceder al empleo formal y propone un sistema de vouchers, mediante el cual cada beneficiario puede elegir el curso que mejor se ajuste a su perfil. La estrategia busca reducir intermediaciones y vincular de manera más directa la capacitación con las necesidades del mercado laboral.

La implementación estará a cargo del Ministerio de Capital Humano, con participación de la Secretaría de Trabajo y articulación con provincias, municipios, empresas e instituciones educativas. El objetivo es descentralizar la oferta formativa y adaptarla a las realidades locales.

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Quiénes pueden acceder

El programa está dirigido a mayores de 18 años en situación de vulnerabilidad laboral. Incluye, entre otros:

  • Monotributistas sociales y de categoría A
  • Trabajadores de casas particulares
  • Empleados rurales temporarios
  • Personas desocupadas
  • Trabajadores con ingresos de hasta tres salarios mínimos

También establece restricciones para garantizar que el beneficio alcance a quienes cumplen con los criterios socioeconómicos definidos.

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El impacto en San Juan

El lanzamiento del nuevo esquema convive con una resolución judicial que obliga a mantener vigente la prestación económica del programa anterior. Tras un fallo del Juzgado Federal de Campana, el Estado nacional debe continuar con los pagos mensuales a los beneficiarios.

En San Juan, esto se traduce en un dato concreto: alrededor de 16 mil personas cobrarán $78.000 el próximo 5 de mayo, lo que implica el envío de más de $124 millones a la provincia para cubrir esa asistencia.

La medida judicial establece la continuidad del pago hasta que haya una resolución definitiva, lo que genera un escenario mixto: por un lado, un nuevo programa centrado en la capacitación; por otro, la permanencia —al menos temporal— del esquema de ingresos directos.

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Un sistema en transición

El cambio de política marca una reconfiguración del rol del Estado en materia laboral. Mientras el nuevo programa apuesta a la formación como herramienta de inserción, la continuidad del pago evidencia que la transición no será inmediata.

En ese contexto, San Juan aparece como un caso testigo: miles de beneficiarios seguirán percibiendo la asistencia mientras, en paralelo, se abre la puerta a un modelo que busca reemplazarla progresivamente por capacitación y empleo genuino.

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