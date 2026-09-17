Atención monotributistas: sacaron 3 obras sociales del padrón y habilitaron otras

Obra Social de Maquinistas de Teatro y Televisión (OSMTT).

Obra Social de Serenos de Buques (OSSB).

Obra Social del Personal Directivo de la Industria de la Construcción (OSDIC).

Estas tres obras sociales aparecen identificadas como opciones anteriores que ya no están vigentes. Por eso, antes de iniciar una afiliación es importante revisar el padrón actualizado, ya que tanto la cantidad como la composición del registro pueden modificarse.

Cuáles son las 43 obras sociales que aceptan nuevos afiliados

El listado actualizado a septiembre de 2026 está integrado por las siguientes entidades:

Obra Social de la Asociación Civil Prosindicato de Amas de Casa de la República Argentina (OSSACRA).

Obra Social Profesionales del Turf de la República Argentina (OSPROTURA).

Obra Social de los Trabajadores de la Carne y Afines de la República Argentina (OSTCARA).

Obra Social Asociación Mutual de los Obreros Católicos Padre Federico Grote (OSAMOC).

Obra Social de Conductores Titulares de Taxis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (OSTAXBA).

Obra Social Programas Médicos Sociedad Argentina de Consultoría Mutual (OSPM).

Obra Social de la Prevención y la Salud (OSPYSA).

Obra Social del Personal de Barracas de Lanas, Cueros y Anexos (OSBLYCA).

Obra Social de Operadores Cinematográficos (OSOC).

Obra Social de Colocadores de Azulejos, Mosaicos, Graniteros, Lustradores y Porcelaneros (OSCAMGLYP).

Obra Social de Dirección (OSDO).

Obra Social del Personal de Distribuidoras Cinematográficas de la República Argentina (OSPEDICI).

Obra Social para el Personal de la Industria Forestal de Santiago del Estero (OSPIFSE).

Obra Social de Músicos (OSDEM).

Obra Social de Comisarios Navales (OSOCNA).

Obra Social de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (OSTPBA).

Obra Social del Personal de Prensa de Mar del Plata (OSPREN).

Obra Social de Empleados de Prensa de Córdoba (OSEPC).

Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas (OSDEPYM).

Obra Social de Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina (OSAPM).

Obra Social de Vareadores (OSV).

Obra Social del Personal de la Industria del Vidrio (OSPIV).

Obra Social de Trabajadores de Perkins Argentina S.A.I.C. (OSTP).

Obra Social de Peones de Taxis de la Capital Federal (OSPETAX).

Obra Social del Personal de la Actividad del Turf (OSPAT).

Obra Social de Vendedores Ambulantes de la República Argentina (OSVARA).

Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina (ANDAR).

Obra Social de Conductores de Remises y Autos al Instante y Afines (OSCRAIA).

Obra Social de Mandos Medios de Telecomunicaciones en la República Argentina y Mercosur (OSMMEDT).

Obra Social de Obreros y Empleados Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos de la República Argentina (OSOETSYLARA).

Obra Social de Farmacéuticos y Bioquímicos (OSFYB).

Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Cervecera y Maltera (SERVESALUD).

Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Metalúrgica y demás Actividades Empresarias (OSIM).

Obra Social Asociación de Servicios Sociales para Empresarios y Personal de Dirección de Empresas del Comercio, Servicios, Producción, Industria y Civil (ASSPE).

Obra Social de Dirección de la Actividad Aerocomercial Privada (OSDAAP).

Mutual Médica Concordia (UNIMEDICA).

Asociación Mutual de Participantes de Economía Solidaria (AMPES).

Obra Social Mutualidad Industrial Textil Argentina (OSMITA).

MET-Córdoba S.A. (METCBA).

Privamed S.A. (PRIVAMED).

Asociación Mutual del Control Integral (AMCI).

Administración Recursos para Salud S.A. (ARPSALUD).

Amsterdam Salud S.A. (AMSTERDAM).

Cómo hacer el alta y qué documentación presentar

El aporte para la cobertura médica ya está incluido en la cuota mensual del monotributo. Sin embargo, pagar ese componente no completa por sí solo la afiliación: una vez realizada la inscripción y abonada la primera cuota, hay que gestionar el alta con la obra social.

Para hacer el trámite, la prestadora puede solicitar:

DNI.

Constancia de inscripción.

Comprobante de pago del Monotributo.

Formulario 184/F o 152, según corresponda.

Declaración jurada de salud.

Antes de elegir una cobertura, también es recomendable revisar qué prestaciones tiene disponibles en la zona de residencia y consultar su cartilla de clínicas, sanatorios, profesionales y farmacias.

Chequear los detalles de la prestación es clave, ya que el afiliado tiene que esperar por lo menos 12 meses antes de cambiarla. El cambio está permitido una vez por año calendario.