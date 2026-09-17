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Inocencia Fiscal II es ley: qué cambia para los contribuyentes

La iniciativa obtuvo 44 votos a favor y 23 en contra. Amplía el acceso al régimen simplificado de Ganancias, modifica el criterio de “discrepancia significativa” y busca dar mayor previsibilidad a los contribuyentes.

El Senado convirtió en ley este jueves la segunda versión de Inocencia Fiscal, uno de los proyectos económicos impulsados por el Gobierno de Javier Milei. La iniciativa obtuvo 44 votos a favor, 23 en contra y ninguna abstención, luego de haber recibido media sanción de Diputados el 26 de agosto.

El proyecto modifica varios puntos del régimen tributario vigente y amplía el universo de contribuyentes que pueden acceder al sistema simplificado. Uno de los cambios centrales es la eliminación de los actuales topes de $1.000 millones de ingresos y $10.000 millones de patrimonio para ingresar al régimen. El Gobierno había explicado que el objetivo era facilitar la formalización de ahorros y reducir la incertidumbre frente a eventuales controles fiscales.

La nueva norma también modifica el concepto de “discrepancia significativa”, que determina cuándo ARCA puede cuestionar la información declarada por un contribuyente. El proyecto establece que una diferencia que supere el 15% pero no alcance los $5 millones no será considerada significativa.

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Uno de los puntos centrales es el nuevo esquema de Declaración Jurada Simplificada de Ganancias. La normativa busca que la información presentada por el contribuyente tenga una presunción de exactitud y establece mecanismos para rectificar una declaración cuando ARCA detecte una diferencia.

También se incorporan herramientas para regularizar esas diferencias sin perder automáticamente los beneficios del régimen. Según el diseño presentado por el Gobierno, el contribuyente puede rectificar y cancelar el ajuste dentro del plazo establecido, mientras que si posteriormente la Justicia determina que la impugnación de ARCA fue incorrecta, se contempla el reintegro de lo abonado con intereses.

La ley mantiene además el denominado “tapón fiscal”, que limita la posibilidad de que el organismo vuelva sobre períodos ya alcanzados por la presunción de exactitud cuando se cumplieron las condiciones del régimen.

Durante el debate, el oficialismo presentó la iniciativa como un cambio en la relación entre los contribuyentes y el Estado.

La senadora Patricia Bullrich sostuvo que el proyecto apunta a una Argentina “simple y previsible” y afirmó que las familias podrán utilizar sus dólares con libertad. También cuestionó el rol que históricamente tuvo el Estado sobre los ahorros.

Desde el bloque peronista, en cambio, José Mayans anticipó el rechazo y sostuvo que la iniciativa forma parte del programa económico del Gobierno y que implica un nuevo mecanismo de blanqueo.

El senador Jorge Capitanich también cuestionó el tratamiento del proyecto en comisión y planteó reparos sobre la participación de funcionarios de Economía y ARCA durante el debate previo.

Otro de los puntos discutidos fue el alcance de las restricciones para funcionarios y personas políticamente expuestas. El senador Fernando Salino propuso extender los controles patrimoniales a familiares de funcionarios, pero el oficialismo rechazó incorporar modificaciones y la iniciativa fue aprobada sin cambios.

La votación terminó con 44 votos a favor y 21 en contra. El acuerdo contempla que la Ciudad investigue y juzgue delitos no federales cometidos por adolescentes desde los 14 años hasta antes de cumplir los 18, además de casos de adultos imputados junto con menores cuando exista conexidad entre los hechos.

El traspaso generó cuestionamientos desde el peronismo por su impacto sobre el federalismo y por los fondos involucrados en el acuerdo.

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