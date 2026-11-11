La pobreza sumó 585 mil personas y ya alcanza a casi un tercio de la población

Los precios crecieron más que los ingresos

Uno de los datos centrales del relevamiento es la diferencia entre el aumento de los gastos esenciales y la evolución de los ingresos familiares. La Canasta Básica Total (CBT), que reúne los bienes y servicios necesarios para cubrir las necesidades de un hogar, fue estimada en $501.764 por adulto para el semestre analizado. Esto representa un incremento interanual del 36,1%.

En cambio, los ingresos totales familiares registraron una suba proyectada del 24,1% en el mismo período. Esa brecha explica parte del deterioro del poder adquisitivo y la dificultad de cada vez más hogares para cubrir sus gastos básicos.

La indigencia, por otra parte, se mantuvo en el 7%, lo que representa aproximadamente 3,15 millones de personas. Ese grupo está incluido dentro del total de personas pobres y corresponde a quienes no cuentan con ingresos suficientes para cubrir siquiera las necesidades alimentarias básicas.

Cómo se realizó la estimación

Los datos corresponden al nowcast de pobreza que elabora mensualmente la Universidad Torcuato Di Tella. El indicador proyecta la proporción de personas que viven en hogares urbanos pobres a partir de la estructura del mercado laboral y de los ingresos familiares registrados en la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC.

La metodología permite anticipar los resultados oficiales, aunque no reemplaza la medición del organismo estadístico. En el primer semestre de 2026, por ejemplo, la universidad había estimado una pobreza del 31,6%, mientras que el INDEC informó posteriormente un 32,3%.

Una economía que todavía no logra recuperarse

El aumento de la pobreza se produce mientras la actividad económica atraviesa un período de contracción. Según el informe de base, la caída del 0,6% registrada en el segundo trimestre, sumada a una nueva baja proyectada para el tercero, podría configurar un escenario de recesión técnica.

Las proyecciones privadas para el crecimiento de 2026 también fueron perdiendo fuerza. Las expectativas de una expansión del 3,5% con las que comenzó el año se redujeron primero al 2,1% y luego a estimaciones inferiores al 1%.

El deterioro social y la debilidad de la actividad plantean un desafío para el gobierno de Javier Milei, que deberá afrontar el año electoral 2027 con una pobreza en aumento y dificultades en el mercado laboral, según el escenario descripto en el informe.