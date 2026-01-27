La Confederación Argentina de Patinaje (CAP), por intermedio del Comité Nacional Técnico de Hockey sobre Patines, oficializó la nómina de la Selección Argentina Senior Masculina que representará al país en la próxima edición de la Copa de las Naciones. El histórico torneo internacional se desarrollará en la ciudad suiza de Montreux entre el 1 y el 5 de abril y contará con la presencia de las principales potencias del hockey sobre patines a nivel mundial.
Argentina tiene equipo para la Copa de las Naciones
