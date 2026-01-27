Argentina tiene equipo para la Copa de las Naciones

La convocatoria nacional presenta un plantel con fuerte presencia de jugadores que compiten en las ligas europeas de mayor nivel, principalmente en Portugal, España, Italia y Francia, lo que garantiza experiencia, jerarquía y rodaje internacional. Entre los citados se destacan Gonzalo Romero, Facundo Bridge, Facundo Navarro y Danilo Rampulla, quienes militan en el Sporting de Portugal, además de Lucas Ordóñez (Benfica), Ezequiel Mena (Porto), Jerónimo García (Patí Calafell), Lucas Martínez y Franco Platero (UD Oliveirense).

En el arco, el seleccionado argentino contará con Constantino Acevedo (Benfica), Valentín Grimalt (Hockey Bassano, Italia) y Bautista Acevedo (Hockey Club Quévert, Francia), conformando un tridente de arqueros con presente internacional y proyección, que aporta equilibrio y seguridad al equipo.