Argentina tiene equipo para la Copa de las Naciones

El cuerpo técnico de la Selección argentina masculina de hockey sobre patines dio la lista para jugar la Copa de las Naciones, en Montreux, del 1 al 5 de abril.

La Confederación Argentina de Patinaje (CAP), por intermedio del Comité Nacional Técnico de Hockey sobre Patines, oficializó la nómina de la Selección Argentina Senior Masculina que representará al país en la próxima edición de la Copa de las Naciones. El histórico torneo internacional se desarrollará en la ciudad suiza de Montreux entre el 1 y el 5 de abril y contará con la presencia de las principales potencias del hockey sobre patines a nivel mundial.

La convocatoria nacional presenta un plantel con fuerte presencia de jugadores que compiten en las ligas europeas de mayor nivel, principalmente en Portugal, España, Italia y Francia, lo que garantiza experiencia, jerarquía y rodaje internacional. Entre los citados se destacan Gonzalo Romero, Facundo Bridge, Facundo Navarro y Danilo Rampulla, quienes militan en el Sporting de Portugal, además de Lucas Ordóñez (Benfica), Ezequiel Mena (Porto), Jerónimo García (Patí Calafell), Lucas Martínez y Franco Platero (UD Oliveirense).

En el arco, el seleccionado argentino contará con Constantino Acevedo (Benfica), Valentín Grimalt (Hockey Bassano, Italia) y Bautista Acevedo (Hockey Club Quévert, Francia), conformando un tridente de arqueros con presente internacional y proyección, que aporta equilibrio y seguridad al equipo.

El cuerpo técnico estará encabezado por José Luis Páez, Diego Mir y Reinaldo García como directores técnicos. El staff se completa con Joao Babarra en el área de análisis, Gabriel Nunes como fisioterapeuta, Gustavo Represas en alto rendimiento, Ramón Riverola en performance competitiva, Javier Ríos en la gerencia administrativa, Emiliano Schlamelcher en prensa y Sergio Ramini como coordinador de las Selecciones Argentinas.

Con esta convocatoria, gracias al apoyo del Gobierno de San Juan, la Selección Argentina Senior Masculina inicia una nueva etapa de preparación de cara a un compromiso de alto nivel, con el objetivo de seguir fortaleciendo su identidad de juego y medirse ante las mejores selecciones del mundo en un escenario histórico del hockey sobre patines internacional.

