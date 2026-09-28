Argentina ordenó intimar al Reino Unido por explotación de hidrocarburos en Malvinas

La Argentina recordó que la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre ambos países e instó a los dos gobiernos a encontrar una solución mediante negociaciones.

La Argentina estableció un plazo de dos semanas para que el Reino Unido adopte las medidas necesarias para impedir el inicio o la continuidad de las actividades destinadas a la explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina.

En caso de que el requerimiento no sea cumplido dentro del plazo fijado, el Gobierno solicitará al Tribunal Internacional del Derecho del Mar las medidas provisionales necesarias para preservar los derechos soberanos argentinos sobre la Plataforma Continental.

Además, el Gobierno manifestó su rechazo a la respuesta del Reino Unido frente a la declaración realizada por Milei ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Por otra parte, la Oficina del Presidente informó que se detectaron operaciones realizadas por la empresa THALES UK LIMITED en la ruta aérea Islas Malvinas-Punta Arenas, mediante una aeronave con matrícula del Reino Unido y sin autorización de las autoridades argentinas.

Frente a esa situación, Milei ordenó a los equipos de gobierno iniciar de forma urgente los procedimientos sancionatorios y las denuncias penales correspondientes, además de las gestiones diplomáticas pertinentes.

El comunicado concluye que la Argentina continuará utilizando herramientas diplomáticas, administrativas y jurídicas para defender sus derechos soberanos y reafirma: “Las Malvinas son argentinas”.