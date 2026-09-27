Argentina quedó segunda en los Juegos Suramericanos 2026

Brasil quedó primera, ya que se quedó con 121 medallas de oro, 107 de plata y 83 de bronce, que le permitieron alcanzar 311 preseas.
Colombia terminó tercera con 69 oros, 61 platas y 62 bronces, por lo que toralizó 192.
Más atrás quedaron Chile (175), Venezuela (146), Perú (98), Uruguay (54), Ecuador (82), Paraguay (37), Panamá (16), Bolivia (16), Curazao (2), Aruba (4) y Guyana (4).
La natación hizo el principal aporte al medallero para Argentina, con 7 medallas de oro, 8 de plata y 13 de bronce, para un total de 28. También se destacaron el canotaje de velocidad, con 10 oros y 13 medallas en total, y la gimnasia artística, que aportó 5 oros, 2 platas y 5 bronces.
Lo mendocinos que ganaron medallas en los Juegos Suramericanos
Delfina Estoco en gimnasia artística, Julieta Benedetti y Fernando Contreras en ciclismo, Santiago Lorenzo en tenis de mesa, Agustín Pinti en atletismo y Las Leonas Milagros Alastra y Sol Guignet en hockey sobre césped lograron medallas doradas, mientras que Martín Mansilla en remo, Mateo Di Leo en taekwondo, Lucas Mesa en saltos hípicos por equipos y los propios Delfi Estoco y Santi Lorenzo obtuvieron preseas de plata.
La cosecha de bronce de la legión mendocina incluye a los ya nombrados Lorenzo en tenis de mesa y Mansilla en remo a quienes hay que sumarles a Jesús Lugones en esgrima, Delfina Arancibia en boxeo y Adrián Astorga en frontball.
El medallero de los Juegos Suramericanos:
- Brasil 312 medallas: 122 oros, 107 platas, 83 bronces
- Argentina 293 medallas: 81 oros, 87 platas, 125 bronces
- Colombia 192 medallas: 69 oros, 61 platas, 62 bronces
- Chile 175 medallas: 49 oros, 58 platas, 68 bronces
- Venezuela 146 medallas: 48 oros, 43 platas, 55 bronces
- Perú 99 medallas: 28 oros, 32 platas, 39 bronces
- Uruguay 54 medallas: 17 oros, 14 platas, 23 bronces
- Ecuador 82 medallas: 16 oros, 27 platas, 39 bronces
- Paraguay 37 medallas: 9 oros, 9 platas, 19 bronces
- Panamá 16 medallas: 5 oros, 3 platas, 8 bronces
- Bolivia 16 medallas: 3 oros, 4 platas, 9 bronces
- Curazao 2 medallas: 1 oro, 0 platas, 1 bronce
- Aruba 4 medallas: 0 oros, 3 platas, 1 bronce
- Guyana 4 medallas: 0 oros, 0 platas, 4 bronces