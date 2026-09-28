Últimas horas para inscribirse a la nueva edición de Emprendedora del Sol 2026

En cuanto a los premios, cada emprendimiento que obtenga el primer lugar departamental recibirá un aporte no reembolsable de $2.300.000, mientras que el segundo puesto accederá a $1.700.000.

Posteriormente, los 19 proyectos ganadores serán evaluados por un Comité Evaluador Provincial, que elegirá a la propuesta que representará a San Juan. La emprendedora seleccionada en esa instancia recibirá un aporte no reembolsable de $8.000.000.

Más allá del incentivo económico, el programa también contempla capacitaciones y espacios de mentoría orientados a brindar herramientas para mejorar la gestión, fortalecer la competitividad y favorecer la continuidad y el crecimiento de los emprendimientos.

La convocatoria alcanza a iniciativas vinculadas con industria, minería, comercio, servicios y tecnología, tanto aquellas que se encuentran en una etapa inicial como las que ya atraviesan procesos de crecimiento o consolidación.

Entre los aspectos que se tendrán en cuenta durante la evaluación figuran la viabilidad y sustentabilidad del negocio, su inserción en el mercado, la generación de empleo, el impacto en el desarrollo local, el valor agregado y la innovación. También se considerará la incorporación de criterios vinculados con la economía circular.

https://fiestanacionaldelsol.com/emprendedoras-del-sol-2026

Las interesadas pueden completar la inscripción hasta este martes 29 de septiembre a través del sitio oficial de la Fiesta Nacional del Sol.