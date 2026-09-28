Crimen de Uriel Ríos: su hermano declaró y señaló a los presuntos agresores

El abogado de la familia, Martín Zuleta, sostuvo que el testimonio de Uziel permitió identificar a dos personas. De acuerdo con lo planteado por la querella, una de ellas es el adolescente identificado como I.C., quien ya se encuentra vinculado formalmente a la causa.

La otra persona señalada sería un hermano mayor de edad, a quien la querella atribuye la agresión que provocó las lesiones sufridas por Uziel y que, según su planteo, también estaría vinculado con el ataque que terminó con la muerte de Uriel.

Además, la querella mencionó a un tercer joven, L.G., un adolescente que fue detenido el viernes y quedó alojado en el Centro de Admisión y Derivación de Santa Lucía. Su participación también es materia de investigación.

Por ahora, la Justicia mantiene la calificación provisoria de homicidio en riña para los menores vinculados formalmente al expediente.

Buscan cambiar la calificación

A partir de los nuevos elementos, la querella adelantó que solicitará modificar la calificación legal. El planteo apunta a que quien haya provocado la herida mortal sea investigado por homicidio simple, mientras que la agresión contra Uziel sea considerada tentativa de homicidio.

URISe trata, por ahora, de un pedido de la querella y no de una decisión judicial. La jueza María Julia Camus deberá valorar las declaraciones, los videos y las pericias antes de definir si corresponde modificar el encuadre de la causa.

La investigación también prevé una pericia informática y el análisis de material audiovisual que, según la querella, podría ayudar a determinar qué ocurrió durante la pelea y cuál fue la participación concreta de cada uno de los involucrados.

La causa continuará con nuevas declaraciones durante los próximos días. De esta manera, la Justicia busca reconstruir la secuencia del ataque y determinar quiénes participaron directamente en la muerte de Uriel y en las lesiones sufridas por su hermano.