Ante el fenómeno El Niño, preparan el operativo de emergencia eléctrica

La mesa de coordinación operativa responde a las previsiones meteorológicas vinculadas al fenómeno "El Niño", las cuales incrementan la probabilidad de tormentas severas y caudales extraordinarios por deshielo en el territorio sanjuanino. El encuentro contó con la participación de representantes del Departamento de Hidráulica, la Dirección Provincial de Protección Civil, la Policía de San Juan, Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE), Naturgy San Juan S.A. y el propio Directorio del E.P.R.E.

Entre los puntos exigidos por el organismo regulador, las distribuidoras deberán acreditar de manera obligatoria enlaces de comunicación operativos con disponibilidad permanente las 24 horas, los 7 días de la semana (24/7), entre todos los organismos intervinientes. Asimismo, se exigirá la disponibilidad inmediata de equipamiento crítico —como hidroelevadores, torres de iluminación para maniobras nocturnas y grupos electrógenos de respaldo— junto con planes de restablecimiento prioritario destinados a centros de salud, plantas de bombeo de agua potable y usuarios electrodependientes.