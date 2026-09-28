En el marco del Plan Operativo de Emergencia del Comité de Crisis Provincial y bajo la Resolución EPRE N.º 988/26, autoridades del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (E.P.R.E.) mantuvieron una reunión de trabajo para coordinar medidas de prevención, mitigación y respuesta con las distribuidoras eléctricas de la provincia.
Ante el fenómeno El Niño, preparan el operativo de emergencia eléctrica
Con foco en el fenómeno "El Niño", el organismo regulador y las distribuidoras definieron protocolos de emergencia para asegurar la disponibilidad operativa inmediata ante tormentas severas y crecidas extraordinarias durante el período estival 2026/2027.