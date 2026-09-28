"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > El Niño

Ante el fenómeno El Niño, preparan el operativo de emergencia eléctrica

Con foco en el fenómeno "El Niño", el organismo regulador y las distribuidoras definieron protocolos de emergencia para asegurar la disponibilidad operativa inmediata ante tormentas severas y crecidas extraordinarias durante el período estival 2026/2027.

En el marco del Plan Operativo de Emergencia del Comité de Crisis Provincial y bajo la Resolución EPRE N.º 988/26, autoridades del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (E.P.R.E.) mantuvieron una reunión de trabajo para coordinar medidas de prevención, mitigación y respuesta con las distribuidoras eléctricas de la provincia.

La mesa de coordinación operativa responde a las previsiones meteorológicas vinculadas al fenómeno "El Niño", las cuales incrementan la probabilidad de tormentas severas y caudales extraordinarios por deshielo en el territorio sanjuanino. El encuentro contó con la participación de representantes del Departamento de Hidráulica, la Dirección Provincial de Protección Civil, la Policía de San Juan, Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE), Naturgy San Juan S.A. y el propio Directorio del E.P.R.E.

Entre los puntos exigidos por el organismo regulador, las distribuidoras deberán acreditar de manera obligatoria enlaces de comunicación operativos con disponibilidad permanente las 24 horas, los 7 días de la semana (24/7), entre todos los organismos intervinientes. Asimismo, se exigirá la disponibilidad inmediata de equipamiento crítico —como hidroelevadores, torres de iluminación para maniobras nocturnas y grupos electrógenos de respaldo— junto con planes de restablecimiento prioritario destinados a centros de salud, plantas de bombeo de agua potable y usuarios electrodependientes.

Te puede interesar...

Temas

Te puede interesar