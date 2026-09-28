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Denunciaron a un padre por amenazar a un menor durante un partido

Un partido M13 entre Universitario y Jockey terminó con una denuncia policial luego de que el padre de uno de los jugadores ingresara a la cancha y enfrentara al menor rival. El episodio quedó registrado en video.

Lo que debía ser una jornada deportiva para chicos menores de 13 años terminó con una denuncia policial y un fuerte cruce entre adultos durante un partido de rugby disputado el sábado en Pocito.

El encuentro enfrentaba a los equipos M13 de Universitario Rugby Club y Jockey Club, en la cancha de la “U”, cuando una jugada dentro del campo de juego desencadenó el episodio que ahora es investigado.

Según consta en la denuncia realizada posteriormente, un jugador de Universitario recibió un tackle de un rival y cayó al piso. Tras la acción, el padre del menor, identificado en la presentación como J.T., ingresó al campo de juego y se dirigió hacia el jugador del Jockey que había participado de la jugada.

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De acuerdo con el relato incorporado a la denuncia, el hombre habría insultado y amenazado al menor. La situación generó la intervención de otras personas que se encontraban en el lugar y del árbitro del partido, quienes intentaron detener el avance del adulto.

La intervención para separar al hombre terminó derivando en una fuerte discusión entre varios adultos que se encontraban en el predio. Hubo insultos y enfrentamientos mientras los chicos permanecían en las inmediaciones del campo de juego.

Parte de lo ocurrido quedó registrado en un video tomado durante el encuentro, que muestra el momento de tensión y el movimiento de los adultos alrededor de la cancha. El episodio posteriormente fue llevado a la Justicia.

Tras lo ocurrido, Gabriela Vargas, madre del menor que habría sido amenazado, radicó una denuncia en la Comisaría 25° del barrio Valle Grande.

La presentación quedó incorporada al Legajo N° 42/26, con intervención de la UFI Genérica, donde el hecho es investigado bajo la figura de amenazas.

Además de la denuncia de la familia, el árbitro del encuentro realizó un informe sobre lo sucedido. Según la información aportada, el episodio también habría sido comunicado a la Federación de Rugby.

Por el momento, las actuaciones buscan determinar con precisión cómo se desencadenó el conflicto y las responsabilidades de quienes participaron del enfrentamiento.

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