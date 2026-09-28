Denunciaron a un padre por amenazar a un menor durante un partido

De acuerdo con el relato incorporado a la denuncia, el hombre habría insultado y amenazado al menor. La situación generó la intervención de otras personas que se encontraban en el lugar y del árbitro del partido, quienes intentaron detener el avance del adulto.

La intervención para separar al hombre terminó derivando en una fuerte discusión entre varios adultos que se encontraban en el predio. Hubo insultos y enfrentamientos mientras los chicos permanecían en las inmediaciones del campo de juego.

Parte de lo ocurrido quedó registrado en un video tomado durante el encuentro, que muestra el momento de tensión y el movimiento de los adultos alrededor de la cancha. El episodio posteriormente fue llevado a la Justicia.

Tras lo ocurrido, Gabriela Vargas, madre del menor que habría sido amenazado, radicó una denuncia en la Comisaría 25° del barrio Valle Grande.

La presentación quedó incorporada al Legajo N° 42/26, con intervención de la UFI Genérica, donde el hecho es investigado bajo la figura de amenazas.

Además de la denuncia de la familia, el árbitro del encuentro realizó un informe sobre lo sucedido. Según la información aportada, el episodio también habría sido comunicado a la Federación de Rugby.

Por el momento, las actuaciones buscan determinar con precisión cómo se desencadenó el conflicto y las responsabilidades de quienes participaron del enfrentamiento.