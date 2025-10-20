Antes de ser trasladado a la cárcel, Laurta dijo que lo apodaban "Jesucristo"

Previamente este lunes, tuvo otro breve diálogo con la prensa y manifestó: "Hice lo necesario para rescatar a mi hijo de un contexto de trata. Ahora mi hijo está a salvo".

Luego de la audiencia, será derivado a la cárcel Cruz del Eje, donde tendrá un régimen de alta seguridad y permanecerá en una celda solo, no por su peligrosidad, sino por tener alta exposición.

Durante su estadía en la Unidad Penal N°9 se lo pudo ver a Laurta alojado en una celda "lujosa" recién construida y que contaba con una cama y en otro lugar contiguo el baño con un inodoro, una ducha y un lavatorio.

Se pudo saber que el operativo fue organizado y llevado a cabo de manera conjunta con patrulleros de la Jefatura Departamental de Gualeguaychú, la División Homicidios, el Grupo Especial ETER y efectivos de la Policía de Córdoba.

En la cárcel de Cruz del Eje se espera que reciba el mismo tratamiento que el múltiple asesino Roberto Carmona, en virtud de su seguridad y la del resto de los internos. Laurta debe responder en Córdoba por el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio en Villa Serrana, lo que le podría reportar una segunda preventiva.

Cabe señalar que el imputado ya tiene prisión preventiva por cuatro meses, dictada por la Justicia de Entre Ríos, por el crimen del remisero Martín Palacio.

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, explicó más temprano que Laurta será puesto a disposición del Servicio Penitenciario de Córdoba. "Va a Cruz del Eje porque el Servicio Penitenciario evaluó que debe ser alojado en un penal de máxima seguridad".