Alejandro Spinello se asoció con Daniel Vila y es el nuevo CEO de Grupo América Cuyo

“Comunicamos la incorporación de Alejandro Spinello como accionista y CEO del Grupo América Cuyo. Tendrá la enorme responsabilidad de conducir a nuestros medios, tanto de Mendoza como de San Juan” explicó Vila.

A su turno, Spinello consideró que su nuevo cargo es “un desafío y responsabilidad y es un orgullo continuar el legado de Daniel, una persona a quien admiro”.

Minutos antes de su participación en Nihuil, los ahora socios habían comunicado el nombramiento del nuevo CEO ante el staff ejecutivo de la empresa.

Spinello, un hombre con vasta trayectoria en el mundo de la producción audiovisual y que fue asesor del estadounidense Barack Obama, entre otras cosas, anticipó una impronta de innovación tecnológica y de acercamiento de los medios con las audiencias.

El nuevo CEO tendrá a cargo la gestión en Mendoza de Canal 7, Radio Nihuil, Diario UNO y las FMs Brava, La Red, Montecristo, Ayer y UNA mientras que en San Juan quedarán bajo su órbita Canal 8 y el portal sanjuan8.com.

Alejandro Spinello es hijo del reconocido fotógrafo y productor audiovisual Atilio Spinello. De 47 años de edad, Alejando dirige también la productora audiovisual Media Hub, de su propiedad, que produce y exporta contenidos para Disney, Netflix y Amazon

image.png

En 2008, Alejandro Spinello se sumó al comité de campaña del entonces candidato presidencial de Estados Unidos, Barack Obama.

También fue asesor de Hillary Clinton y de Joe Biden y fue uno de los fundadores de la fundación de Al Gore, ex vicepresidente de Bill Clinton y premio Nobel de la Paz.

Alejandro Spinello sobre el futuro del país

“Soy un enamorado de Argentina y creo que tenemos un potencial enorme para salir adelante. Si uno mira en el mundo artístico, los referentes más relevantes del continente son todos argentinos. Exportamos contenido para todo el mundo. Ni hablar el potencial del campo. Argentina tiene recursos de todo tipo y el mayor es el humano”, le dijo a los periodistas Carina Scandura, Carlos Hernández y Marcela Furlano.

“Mi ADN es la producción local. Mis primeras armas las hice en Canal 7, soy un convencido de lo que es la producción local y vamos a redoblar apuesta: ficción, comedia, entretenimiento. Todo lo que sea necesario, lo haremos” se entusiasmó el flamante CEO.

image.png

El futuro del país según el presidente

A su turno, Vila dijo que Argentina siempre ha sido tierra de oportunidades. “Cuando creíamos que en el 2000 se acaba la República, se recuperó y salió de una situación que pensábamos que era terminal. El problema es que cada 20 años esas situaciones se van repitiendo y pareciera que no aprendemos.

Hoy estamos en un año complicado pero creo que el año que viene será positivo para la Argentina. Esperemos no tener sequía el año que viene, tendremos funcionando Vaca Muerta, vamos a poder exportar gas. Los indicadores son buenos pero depende mucho de la elección. Todos los candidatos tienen soluciones en la boca pero me gustaría saber cómo las implementarían. El secreto es saber cómo me van a resolver la inflación y la pobreza, la educación, y la seguridad no solamente dialécticamente, sino pragmáticamente”.