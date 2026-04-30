RN 40: 4 años de prisión domiciliaria para el autor de la doble tragedia

Flores Condori fue condenado a 4 años de prisión de cumplimiento efectivo bajo modalidad domiciliaria y se le impuso una inhabilitación especial para conducir por el término de 10 años. La resolución llega tras un proceso marcado por el debate jurídico sobre el juicio abreviado, contando finalmente con el acuerdo de la familia de Carolina Sastre, que inicialmente se había opuesto a esta medida alternativa.

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