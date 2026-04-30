RN 40: 4 años de prisión domiciliaria para el autor de la doble tragedia

Una maniobra negligente y fatal
El siniestro se produjo en la siesta del 15 de enero de 2025, cuando Flores Condori circulaba en su camioneta Toyota Hilux en sentido Sur-Norte. Según las pericias accidentológicas, el conductor actuó con imprudencia y negligencia, perdiendo el control del vehículo e invadiendo el carril contrario hasta impactar de frente contra un Peugeot 308.
Las consecuencias del impacto fueron devastadoras:
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Carolina Sastre: Conductora del automóvil, falleció de manera instantánea.
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Angélica Mundocore: Pareja de Flores Condori y acompañante en la camioneta, falleció semanas después en el hospital producto de las heridas.
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Camila Bravo y Emilia Oviedo: Amigas de Sastre que viajaban en el Peugeot, sobrevivieron al choque pero sufrieron lesiones de extrema gravedad que requirieron meses de rehabilitación.
El imputado se hizo responsable tanto de los dos fallecimientos como de las lesiones graves ocasionadas a las sobrevivientes, cerrando así un proceso judicial que conmovió a la provincia.