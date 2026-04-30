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RN 40: 4 años de prisión domiciliaria para el autor de la doble tragedia

El siniestro, ocurrido en enero de 2025, se cobró las vidas de Carolina Sastre y Angélica Mundocore.

Durante este jueves, jueza de Garantías, Gloria Verónica Chicón, homologó la sentencia contra Eliazar Flores Condori, responsable del choque frontal ocurrido el 15 de enero de 2025 en la Ruta 40.

Flores Condori fue condenado a 4 años de prisión de cumplimiento efectivo bajo modalidad domiciliaria y se le impuso una inhabilitación especial para conducir por el término de 10 años. La resolución llega tras un proceso marcado por el debate jurídico sobre el juicio abreviado, contando finalmente con el acuerdo de la familia de Carolina Sastre, que inicialmente se había opuesto a esta medida alternativa.

Leé también: Confirmaron que la camioneta se cruzó de carril y el conductor venía de un asado

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Una maniobra negligente y fatal

El siniestro se produjo en la siesta del 15 de enero de 2025, cuando Flores Condori circulaba en su camioneta Toyota Hilux en sentido Sur-Norte. Según las pericias accidentológicas, el conductor actuó con imprudencia y negligencia, perdiendo el control del vehículo e invadiendo el carril contrario hasta impactar de frente contra un Peugeot 308.

Las consecuencias del impacto fueron devastadoras:

  • Carolina Sastre: Conductora del automóvil, falleció de manera instantánea.

  • Angélica Mundocore: Pareja de Flores Condori y acompañante en la camioneta, falleció semanas después en el hospital producto de las heridas.

  • Camila Bravo y Emilia Oviedo: Amigas de Sastre que viajaban en el Peugeot, sobrevivieron al choque pero sufrieron lesiones de extrema gravedad que requirieron meses de rehabilitación.

El imputado se hizo responsable tanto de los dos fallecimientos como de las lesiones graves ocasionadas a las sobrevivientes, cerrando así un proceso judicial que conmovió a la provincia.

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