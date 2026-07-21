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La reacción de Icardi ante el asalto en que sufrieron sus hijas en Milán

Wanda Nara contó que Mauro Icardi chequeaba las cámaras de seguridad y hablaba con el custodio.

Wanda Nara vivió un momento de suma tensión durante la final del Mundial 2026 entre Argentina y España al enterarse en el estadio de Nueva Jersey que delincuentes había ingresado en su casa de Milán, Italia, cuando se encontraban sus hijos adentro.

Por suerte solo se trató de pérdidas materiales y la policía busca dar con los autores del robo analizando las cámaras de seguridad de la vivienda ubicada en Lago Di Como.

Pepe Ochoa contó en LAM (América Tv) los detalles del robo en la casa de Wanda Nara tras contactarse directamente con la conductora.

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"Entran a la mansión y estaban los niños adentro con una empleada, la mamá no estaba en ese momento", indicó el panelista en el programa que conduce Ángel de Brito.

Y agregó: "Me cuenta Wanda que estaba en el entretiempo cuando cantaba Madonna y Justin Bieber ahí la llaman por teléfono el custodio y uno sus hijos".

"Los chicos se encierran en un cuarto solos cuando empezaron a ver gente que no conocía en la casa. Les robaron dinero, joyas y los pasaportes. Wanda tiene custodia y quiere investigar", precisó Pepe Ochoa sobre el hecho de inseguridad y la intención de la mediática en que se encuentre a los responsables.

En tanto, aclaró la versión que circuló que desde el entorno de Mauro Icardi no habrían creído del todo del robo, algo que ella desmintió y explicó cómo intervino el futbolista de inmediato en la dramática situación.

“Eso que están diciendo es mentira porque Mauro estaba con las cámaras cuando la policía estaba con los nenes y él lo vio. Y pidió hablar él con el custodio nuestro”, aseguró Wanda Nara desmintiendo versiones que hacían creer que Icardi dudaba de lo sucedido.

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