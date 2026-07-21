La reacción de Icardi ante el asalto en que sufrieron sus hijas en Milán

"Entran a la mansión y estaban los niños adentro con una empleada, la mamá no estaba en ese momento", indicó el panelista en el programa que conduce Ángel de Brito.

Y agregó: "Me cuenta Wanda que estaba en el entretiempo cuando cantaba Madonna y Justin Bieber ahí la llaman por teléfono el custodio y uno sus hijos".

"Los chicos se encierran en un cuarto solos cuando empezaron a ver gente que no conocía en la casa. Les robaron dinero, joyas y los pasaportes. Wanda tiene custodia y quiere investigar", precisó Pepe Ochoa sobre el hecho de inseguridad y la intención de la mediática en que se encuentre a los responsables.

En tanto, aclaró la versión que circuló que desde el entorno de Mauro Icardi no habrían creído del todo del robo, algo que ella desmintió y explicó cómo intervino el futbolista de inmediato en la dramática situación.

“Eso que están diciendo es mentira porque Mauro estaba con las cámaras cuando la policía estaba con los nenes y él lo vio. Y pidió hablar él con el custodio nuestro”, aseguró Wanda Nara desmintiendo versiones que hacían creer que Icardi dudaba de lo sucedido.