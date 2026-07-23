La Liga Sanjuanina ya tiene técnico y busca revancha en la Copa País 2026: los detalles

El seleccionado sanjuanino compartirá la fase provincial junto a la Liga Iglesiana y la Liga Albardón-Angaco, en un triangular de ida y vuelta que definirá al representante de San Juan para la siguiente instancia.

El debut será el 12 de agosto como visitante frente a la Liga Iglesiana. Luego tendrá fecha libre y volverá a presentarse el 26 de agosto, cuando reciba a Albardón-Angaco en un duelo con sabor a revancha por lo ocurrido en la edición anterior.

La segunda rueda comenzará el 2 de septiembre, nuevamente frente a la Liga Iglesiana, esta vez como local. Después llegará otra jornada libre y el cierre de la fase será el 16 de septiembre, visitando a Albardón-Angaco.

El calendario quedó conformado de la siguiente manera:

12 de agosto: Liga Iglesiana vs. Liga Sanjuanina.

Liga Iglesiana vs. Liga Sanjuanina. 19 de agosto: Fecha libre.

Fecha libre. 26 de agosto: Liga Sanjuanina vs. Liga Albardón-Angaco.

Liga Sanjuanina vs. Liga Albardón-Angaco. 2 de septiembre: Liga Sanjuanina vs. Liga Iglesiana.

Liga Sanjuanina vs. Liga Iglesiana. 9 de septiembre: Fecha libre.

Fecha libre. 16 de septiembre: Liga Albardón-Angaco vs. Liga Sanjuanina.

A diferencia de la temporada inaugural, la edición 2026 tendrá una participación mucho más reducida en San Juan. El año pasado fueron ocho las ligas que disputaron la competencia, con representantes de Calingasta, Jáchal, Sarmiento, 25 de Mayo, Caucete-San Martín, Albardón-Angaco, Iglesia y la Liga Sanjuanina.

En esta oportunidad solo competirán tres seleccionados. Las dificultades económicas para sostener los planteles y distintos problemas institucionales, como las intervenciones en algunas ligas, provocaron que varias asociaciones desistieran de participar.

Mientras la Liga Sanjuanina comienza a trabajar bajo la conducción de Corzo y Garipe, el campeón defensor, Albardón-Angaco, ya inició los entrenamientos con Ricardo Molina al frente del equipo y buscará defender el título provincial. En tanto, la Liga Iglesiana todavía no oficializó a su entrenador, aunque todo indica que el actual director de Deportes del departamento, Wilson Díaz, será quien conduzca al seleccionado.

Con un cuerpo técnico renovado y la experiencia de la edición anterior como aprendizaje, la Liga Sanjuanina intentará recuperar protagonismo y volver a pelear por el lugar de privilegio en el fútbol provincial.