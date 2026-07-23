Un violento hecho de violencia intrafamiliar y de género terminó con una condena firme de dos años de prisión de cumplimiento efectivo en el Servicio Penitenciario Provincial para un hombre que amenazó de muerte a su pareja y a sus dos hijos utilizando un arma blanca.
Amenazó de muerte a su pareja e hijos con un cuchillo y terminó en el Penal
El violento episodio ocurrió en Pocito cuando un hombre atacó a su familia. La UFI Flagrancia unificó una condena previa y el agresor deberá cumplir dos años de prisión de cumplimiento efectivo.