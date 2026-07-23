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Amenazó de muerte a su pareja e hijos con un cuchillo y terminó en el Penal

El violento episodio ocurrió en Pocito cuando un hombre atacó a su familia. La UFI Flagrancia unificó una condena previa y el agresor deberá cumplir dos años de prisión de cumplimiento efectivo.

Un violento hecho de violencia intrafamiliar y de género terminó con una condena firme de dos años de prisión de cumplimiento efectivo en el Servicio Penitenciario Provincial para un hombre que amenazó de muerte a su pareja y a sus dos hijos utilizando un arma blanca.

El episodio se registró el pasado 20 de julio en una vivienda del departamento Pocito. Según la reconstrucción realizada por los investigadores, el agresor comenzó atacando físicamente a uno de los niños. Ante la situación, la madre intervino de inmediato para defender al menor, momento en que el sujeto tomó un cuchillo de cocina y profirió amenazas de muerte contra toda la familia.

La mujer logró salir de la propiedad junto a los niños para resguardar sus vidas y alertó de urgencia al 911. Minutos más tarde, personal policial arribó al lugar y aprehendió al agresor. Con la autorización de la víctima, los efectivos ingresaron al domicilio, donde secuestraron el cuchillo utilizado y constataron destrozos en el mobiliario.

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Investigación rápida y pena en el Penal

La causa estuvo bajo la órbita de la UFI Flagrancia, dirigida por el fiscal coordinador Francisco Micheltorena junto a los ayudantes fiscales Lilian Mari y Andrés Cerutti. La fiscalía reunió pruebas clave como la llamada al 911, testimonios, pericias fotográficas y el arma secuestrada.

Finalmente, mediante un juicio abreviado, el imputado recibió una pena de un año de prisión efectiva por este caso de amenazas agravadas por el uso de arma en contexto de violencia intrafamiliar y de género. Sin embargo, al registrar un antecedente castigado previamente, el tribunal unificó ambas sentencias, fijando una pena única de dos años de prisión efectiva.

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