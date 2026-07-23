Amenazó de muerte a su pareja e hijos con un cuchillo y terminó en el Penal

El episodio se registró el pasado 20 de julio en una vivienda del departamento Pocito. Según la reconstrucción realizada por los investigadores, el agresor comenzó atacando físicamente a uno de los niños. Ante la situación, la madre intervino de inmediato para defender al menor, momento en que el sujeto tomó un cuchillo de cocina y profirió amenazas de muerte contra toda la familia.

La mujer logró salir de la propiedad junto a los niños para resguardar sus vidas y alertó de urgencia al 911. Minutos más tarde, personal policial arribó al lugar y aprehendió al agresor. Con la autorización de la víctima, los efectivos ingresaron al domicilio, donde secuestraron el cuchillo utilizado y constataron destrozos en el mobiliario.