Virginia Lago conducirá Historias de Corazón con el regreso de Avenida Brasil

Un clásico que nació en Mar del Plata y duró más de cuatro años

Durante la charla, Lago recordó cómo surgió aquella propuesta original mientras realizaba una obra teatral inspirada en María Elena Walsh en la Costa Atlántica.

“En principio iba a ser solo por dos meses y terminó durando más de cuatro años. En ese trabajo encontré tanta gente amada, así como el público”, valoró sobre el ciclo que la consolidó como la anfitriona perfecta para el público de las tardes.

Al pisar nuevamente los estudios de la emisora donde trabajó durante más de dos décadas, admitió haber sentido los nervios del primer día: “Volver fue una enorme felicidad. El día que vine por primera vez me temblaban las piernas. Estoy contentísima”, expresó.

El regreso de un fenómeno y la defensa de la ficción

En esta nueva etapa, la calidez de Virginia volverá a enmarcar la apasionante historia de venganza y amor de Rita y Carminha en Avenida Brasil, la superproducción de Globo que paralizó al país en 2014 con un final épico emitido en vivo desde el Luna Park ante picos de más de 27 puntos de rating.

Para cerrar su paso por el programa, la actriz aprovechó el espacio para dejar un mensaje de apoyo a la industria audiovisual local y al trabajo de sus colegas:

“Creo que se necesita ficción. No se puede vivir sin los artistas. La ficción crea vínculos muy fuertes. De esto vivimos, es nuestra misión: compartir y abrir el alma”, sentenció, dando la bienvenida a un esperado regreso a la pantalla chica.