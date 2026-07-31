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Virginia Lago conducirá Historias de Corazón con el regreso de Avenida Brasil

La emblemática conductora y actriz regresa a las tardes del canal a partir del lunes 3 de agosto a las 16:45 hs. En su visita a A la Barbarossa, se mostró profundamente conmovida por volver a la televisión y resaltó la importancia de la ficción.

Virginia Lago regresa a la pantalla de Telefe al frente de Historias de corazón a partir de este lunes 3 de agosto a las 16:45 hs, ciclo que en esta oportunidad acompañará la retransmisión de un fenómeno absoluto de audiencias: la telenovela brasileña Avenida Brasil.

En la previa al relanzamiento, la conductora estuvo de visita en A la Barbarossa (Telefe) y no pudo ocultar la emoción que le produce reencontrarse con su público tras el imborrable recuerdo del programa que debutó en 2012.

“Estoy feliz haciendo lo que hago. Historias de corazón fue un éxito enorme. Fue insólito cuando me llamaron por primera vez para conducir... Y ahora volví de nuevo al canal, estoy contenta. Lloré de alegría. Este canal es familia”, confesó con los ojos llenos de lágrimas.

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Un clásico que nació en Mar del Plata y duró más de cuatro años

Durante la charla, Lago recordó cómo surgió aquella propuesta original mientras realizaba una obra teatral inspirada en María Elena Walsh en la Costa Atlántica.

“En principio iba a ser solo por dos meses y terminó durando más de cuatro años. En ese trabajo encontré tanta gente amada, así como el público”, valoró sobre el ciclo que la consolidó como la anfitriona perfecta para el público de las tardes.

Al pisar nuevamente los estudios de la emisora donde trabajó durante más de dos décadas, admitió haber sentido los nervios del primer día: “Volver fue una enorme felicidad. El día que vine por primera vez me temblaban las piernas. Estoy contentísima”, expresó.

El regreso de un fenómeno y la defensa de la ficción

En esta nueva etapa, la calidez de Virginia volverá a enmarcar la apasionante historia de venganza y amor de Rita y Carminha en Avenida Brasil, la superproducción de Globo que paralizó al país en 2014 con un final épico emitido en vivo desde el Luna Park ante picos de más de 27 puntos de rating.

Para cerrar su paso por el programa, la actriz aprovechó el espacio para dejar un mensaje de apoyo a la industria audiovisual local y al trabajo de sus colegas:

“Creo que se necesita ficción. No se puede vivir sin los artistas. La ficción crea vínculos muy fuertes. De esto vivimos, es nuestra misión: compartir y abrir el alma”, sentenció, dando la bienvenida a un esperado regreso a la pantalla chica.

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