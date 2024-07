Ojeda se encuentra en Miami donde compartió un evento con los hijos de Maradona con quien hoy en día tiene una buena relación. "La familia está más unida porque todos están más grandes. El click fue en Nápoles cuando hablé con Claudia Villafañe y dijimos "Basta de peleas y de todas las cosas que hemos pasado". Nosotras tenemos que luchar por nuestros hijos y los derechos de nuestros hijos. Estuvimos todos de acuerdo", reveló Ojeda.

Sin embargo, no todo es color de rosas: Verónica subrayó que, aunque hubo una mejora significativa en las relaciones con los otros hijos de Maradona, las hermanas del ícono del fútbol siguen distanciadas: "Las hermanas de Diego nunca más preguntaron por Dieguito. Tomaron parte por otro lado y yo como mamá decidí no tener contacto. Igual cuando Diego estaba vivo no tenían relación con Dieguito, ¿por qué tenerla ahora?".