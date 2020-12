Valeria Lynch habló sobre la situación con su ex, Cau Bornes

Y sobre el conflicto judicial con su ex, Cau Bornes, indicó: “Me río porque me acordé de eso de la manutención. No sé qué quiere. Querrá que lo mantenga hasta que sea mayor de edad”.

“¡Qué te parece! Sobre todo eso: Estoy dolida, como asombrada. Me digo ‘¿Con quién viví tantos años? No lo conozco, no lo reconozco’. ¿Entendés?”, respondió la cantante ante la consulta de Ángel de Brito.

Y añadió: “Creo que la Justicia se va a expedir de una manera que sea la correcta. Porque es muy extraño lo que está pidiendo. Creo que está mal asesorado”.

Y dejó al margen de la disputa legal a Thais, su hija del corazón. “Yo la hice mi hija, y no hay forma de que eso sea diferente. El amor de esta manera es una elección por ambas partes. Fijate que la nena está viviendo conmigo. Entonces, hay como un llamado de atención en eso. Nuestra relación va más allá de esta separación y de todo esto”.