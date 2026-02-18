"
Úrsula Corberó mostró por primera vez la carita de Dante

A sólo nueve días del nacimiento de Dante, este miércoles la actriz española Úrsula Corberó sorprendió a sus casi veinte millones de seguidores al compartir en sus redes sociales la primera postal del bebé junto a su papá, el Chino Darín.

"Hola, papi", fue la escueta frase que escribió sobre la fotografía para dedicarle a su pareja, el papá del primer hijo de ambos, a quien arrobó junto a un emoji de una paloma con una rama de olivo en el pico, en señal de armonía familiar.

Según se puede apreciar, la imagen fue tomada en la intimidad de la clínica de Barcelona donde se llevó a cabo el parto días pasados, dado que el bebé está cubierto por una manta y tiene puesto el clásico gorrito que suele ponérsele a los recién nacidos para ayudarlos a regular su temperatura durante las primeras horas de vida, adaptándolos del entorno cálido del útero al exterior.

En tanto, unas horas antes Corberó había publicado una historia virtual donde se le veía a ella paseando por las calles de Barcelona junto a Dante en su cochecito, si bien no se llegaba a visualizar el rostro del nuevo integrante de la familia. "Hola. Soy mami", fue el mensaje con el que oficializó su nueva etapa, aunque extrañamente junto a dos emojis: uno de una carita con lágrimas en los ojos y otro de un corazón partido.

El escenario elegido para posar no fue otro que el imponente Arco del Triunfo barcelonés, en una mañana completamente despejada. Al tiempo que el look elegido para la ocasión en pleno invierno europeo fue un tapado negro largo clásico, anteojos de sol, pantalones anchos y botas de taco bajo para poder caminar cómoda.

Vale recordar que Dante Darín nació el pasado 9 de febrero, y fue el propio Chino quien habló con la prensa local confirmando la llegada del bebé. "Fue una experiencia gloriosa, muy fuerte, transformadora", confió el actor ante los periodistas españoles antes de volar a Argentina para continuar cumpliendo con sus compromisos artísticos.

