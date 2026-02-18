Luego de 32 días de internación, el fallecimiento de Evelyn Esquivel este martes cambió el escenario legal de la investigación. El abogado de la familia, el Javier Jofré, confirmó que la carátula es ahora de homicidio culposo, una figura que castiga la negligencia o imprudencia.
Muerte de Evelyn: la querella busca saber quién conducía realmente
Tras el fallecimiento de la joven, el abogado de la familia, Javier Jofré, confirmó que la causa pasó a ser "homicidio culposo" y espera acceder al expediente esta semana.