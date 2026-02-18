"
Muerte de Evelyn: la querella busca saber quién conducía realmente

Tras el fallecimiento de la joven, el abogado de la familia, Javier Jofré, confirmó que la causa pasó a ser "homicidio culposo" y espera acceder al expediente esta semana.

Luego de 32 días de internación, el fallecimiento de Evelyn Esquivel este martes cambió el escenario legal de la investigación. El abogado de la familia, el Javier Jofré, confirmó que la carátula es ahora de homicidio culposo, una figura que castiga la negligencia o imprudencia.

La prioridad de la querella durante esta "semana corta" será tomar contacto directo con el expediente. "Habíamos realizado la presentación para evaluar la existencia o no de los exámenes toxicológicos", explicó el letrado, aunque adelantó que, según su conocimiento preliminar, dichas pruebas no se habrían realizado en el lugar del vuelco (El Encon).

Contradicciones sobre quién manejaba Uno de los puntos centrales es establecer la identidad de quien estaba al volante. Jofré señaló que existen versiones cruzadas:

  • Inicialmente, un joven de Córdoba habría dicho que él conducía.

"La familia lo único que quiere es saber qué pasó. No entendemos esta contradicción", afirmó Jofré. Ante la falta de pruebas de alcohol en sangre, la estrategia se centrará en aportar testimonios de allegados que hayan escuchado de los propios protagonistas quién venía conduciendo.

El abogado explicó que la familia se constituirá como querellante. Respecto a la sanción, Jofré aclaró que, al no haber agravantes probados hasta ahora, la pena podría no ser de cumplimiento efectivo, pero incluiría la inhabilitación para conducir por hasta cinco años. "La autopsia confirmará que el deceso fue consecuencia directa del accidente", concluyó.

Fuente: radio Sarmiento

