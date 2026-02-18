Muerte de Evelyn: la querella busca saber quién conducía realmente

La prioridad de la querella durante esta "semana corta" será tomar contacto directo con el expediente. "Habíamos realizado la presentación para evaluar la existencia o no de los exámenes toxicológicos", explicó el letrado, aunque adelantó que, según su conocimiento preliminar, dichas pruebas no se habrían realizado en el lugar del vuelco (El Encon).

Contradicciones sobre quién manejaba Uno de los puntos centrales es establecer la identidad de quien estaba al volante. Jofré señaló que existen versiones cruzadas: