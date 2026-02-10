La relación entre Úrsula Corberó y el Chino Darín vuelve a quedar en el centro de la escena, esta vez por una noticia que ilusionó a sus seguidores. Según trascendió en la televisión española, la actriz y el actor argentino ya le dieron la bienvenida a su primer hijo, aunque decidieron mantener el acontecimiento lejos del ojo público.
Nació el hijo de Úrsula Corberó y el Chino Darín
Una periodista española afirmó que la actriz y el actor recibieron a su primer hijo este lunes y que la pareja eligió vivir el momento con absoluto hermetismo.