Nació el hijo de Úrsula Corberó y el Chino Darín

En las últimas horas, la actriz española compartió en sus redes sociales dos imágenes cargadas de intimidad y emoción desde Madrid. Por un lado, mostró una salida relajada junto a Ricardo Darín y el Chino Darín, y por otro dejó ver un momento puertas adentro: la preparación de la cuna para la llegada del bebé que está esperando.

Las postales transmiten una escena cotidiana y cercana, con los tres caminando por las calles madrileñas, entre bares y veredas típicas de la ciudad, en una charla distendida que dejó en evidencia la buena sintonía y la confianza que los une. En ese marco, Ricardo Darín, a punto de convertirse en abuelo por primera vez, apareció sonriente y cómplice, acompañando a la pareja en una etapa tan especial de sus vidas.

Como era de esperarse, los seguidores de la actriz no dudaron en dejar su like y sus lindos comentarios por el gran momento personal que están atravesando todos como familia.