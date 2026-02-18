El cuerpo de la turista Sofía Devries, de 23 años, fue encontrado esta tarde frente a Puerto Madryn. El hallazgo se produjo a unos 20 metros de profundidad en la misma zona donde la buscaban desde el lunes después de haber desaparecido en una práctica de buceo del Golfo Nuevo.
Encontraron el cuerpo de la turista desaparecida durante una práctica de buceo en Chubut
La joven de 23 años fue encontrada a 20 metros de profundidad frente a Puerto Madryn tras un operativo de la Prefectura Naval Argentina; el jefe de rescate, Adrián Wagner, había advertido que las chances de hallarla con vida eran nulas.