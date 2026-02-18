"
Encontraron el cuerpo de la turista desaparecida durante una práctica de buceo en Chubut

La joven de 23 años fue encontrada a 20 metros de profundidad frente a Puerto Madryn tras un operativo de la Prefectura Naval Argentina; el jefe de rescate, Adrián Wagner, había advertido que las chances de hallarla con vida eran nulas.

El cuerpo de la turista Sofía Devries, de 23 años, fue encontrado esta tarde frente a Puerto Madryn. El hallazgo se produjo a unos 20 metros de profundidad en la misma zona donde la buscaban desde el lunes después de haber desaparecido en una práctica de buceo del Golfo Nuevo.

El operativo estuvo a cargo de la Prefectura Naval Argentina, que desplegó buzos tácticos, robots subacuáticos y equipos especializados. Desde hacía al menos 24 horas, quienes participaban del rastrillaje consideraban improbable encontrarla con vida. “La posibilidad de encontrarla con vida es nula”, había advertido el jefe de Salvamento y Buceo, Adrián Wagner.

La joven, oriunda de Villa Ballester, participaba de una inmersión junto a su pareja y otras personas en una salida organizada por Freediving Patagonia. La actividad se realizaba en el área del Parque Submarino HU SHUN YU 809. Al terminar la práctica, solo tres de los cuatro buceadores emergieron, lo que activó el protocolo de emergencia.

La investigación quedó en manos de la fiscalía local, que intenta determinar qué ocurrió durante el descenso. Según los primeros indicios, la joven se habría descompensado y no logró ascender por sus propios medios. De confirmarse una conducta penalmente relevante, la causa se encuadraría como un hecho culposo, es decir, sin intención de provocar la muerte.

Antes de que se confirmara el hallazgo, una fuente con acceso al expediente había resumido el eje de la pesquisa: “Estamos trabajando en establecer si las personas que debían cuidarla no lo hicieron”. Una de las hipótesis del caso es que la joven se habría descompensado en medio de la inmersión.

