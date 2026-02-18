Encontraron el cuerpo de la turista desaparecida durante una práctica de buceo en Chubut

El operativo estuvo a cargo de la Prefectura Naval Argentina, que desplegó buzos tácticos, robots subacuáticos y equipos especializados. Desde hacía al menos 24 horas, quienes participaban del rastrillaje consideraban improbable encontrarla con vida. “La posibilidad de encontrarla con vida es nula”, había advertido el jefe de Salvamento y Buceo, Adrián Wagner.

La joven, oriunda de Villa Ballester, participaba de una inmersión junto a su pareja y otras personas en una salida organizada por Freediving Patagonia. La actividad se realizaba en el área del Parque Submarino HU SHUN YU 809. Al terminar la práctica, solo tres de los cuatro buceadores emergieron, lo que activó el protocolo de emergencia.